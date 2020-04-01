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Lamborghini вместо элитных автомобилей будет производить медицинские маски

Фирменные медицинские маски с лейблом Lamborghini будут поставлять для медиков и пациентов итальянской больницы.

сегодня, 08:24
Автор:

• Виолетта Комаровская

Lamborghini вместо элитных автомобилей будет производить медицинские маски

Автопроизводитель Lamborghini частично меняет профиль и вместе с автомобилями будет производить еще и медицинские маски. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании. 

Медицинские маски на заводе шьют уже сейчас. Для этого выделили отдельные производственные территории на предприятии в Сант-Агата-Больньезе. Там установили швейные машинки, которые производят одну маску за другой. 

"В столь трудное время, мы обязаны сделать свой вклад. Победить в этой битве возможно, только если работать всем вместе и поддерживать тех, кто сейчас на передовой борьбы с коронавирусом", - отметил Стефано Доменикали, президент компании Lamborghini

Все медицинские маски одного цвета и простейшего дизайна. Они оранжевые с белой каемкой. При этом на каждой есть лейбл компании. 

Медицинские маски шьют не на продажу. Все их компания-автопроизводитель передаст в больницу в Болонье. Их будут использовать врачи, а также пациенты, которые борются с коронавирусом.  

В Европе Италия пострадала из-за пандемии коронавируса больше всего. Здесь уже зафиксировали почти 106 тысяч случаев инфицирования. 12 тысяч пациентов умерли. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что автопроизводители в США начали изготавливать аппараты для вентиляции легких. 

Фото: lamborgini.com 


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Источник: https://www.lamborghini.com/en-en/news/covid-19-lamborghini-is-producing-surgical-masks-and-medical-shields?utm_medium=Social&utm_campaign=_Fb_Lamborghini_News_2020_03_31_Fb&utm_term=Fb&utm_source=Fb&fbclid=IwAR0-giFiIAzPheBSi3SlTj_6EOX703Prz7YCo_ienSanaI
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