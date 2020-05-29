Десять эффективных способов угробить автомобиль. Часть 2

Каждый водитель сам решает, как обращаться со своим автомобилем. Кто-то буквально сдувает с него пылинки, сразу после покупки отправляется в церковь, чтобы освятить, и без крайней необходимости не использует ни одной дополнительной функции, которая имеется в автомобиле. Но есть и водители, у которых в корне другой подход к своему транпортному средству. Они постоянно совершают действия, которые постепенно портят автомобиль.

Сегодня мы продолжаем рассказ о том, как не стоить поступать, если ты хочешь, чтобы автомобиль подольше прослужил тебе.

Затемнение фар



Конечно, это очень круто смотриться, но от таких фар не будет никакого толку, когда речь идет о темном времени суток. Темное покрытие будет мешать осветлению, а это, в свою очередь, приведет к неприятностям, вплоть до серьезного ДТП.

Низкопрофильные шины

"Изолента" на колесах - это несерьезно, хотя некоторые автолюбители хотят добавить крутизны низкопрофильными покрышками. Но хотя в таких случаях колесо и лучше катится, о комфорте речь не идет вообще. Машина чувствует каждую выбоину и по больше напоминает телегу.

Не мыть авто



Автомобили нужно мыть регулярно. Это не только поможет сохранять машину в чистоте, но и защитит ее от коррозии, поскольку на дороги часто высыпают тонны агрессивных реагентов и солей, которые могут повредить днище.

Не давать машине остыть перед мойкой

Под воздействием высоких температур металлы способны расширяться, а при резком охлаждении - сжиматься. Не пугайтесь, это не сильно повредит самой машине. Но проблемы могут возникнуть с краской, которая может начать трескаться. В результате со временем появится коррозия и трещины. Чтобы этого избежать, просто дайте машине остыть перед водными процедурами. Минут 10-15 будет достаточно.

Крутить руль на месте

От глупой привычки крутить руль, когда машина не движеться, следует отказаться немедленно. Иначе она может сломаться на месте. Такие действия сказываются на рулевой рейке, а также на усилителе руля, да и для резины это не слишком приятная процедура.

Теперь ты знаком с полным джентльменским набором привычек, которые могут в кратчайшие сроки навредить твоему автомобилю. Надеемся, ты примешь их к сведению и будешь вести себя соответствующе. А издание "Комментарии" напомнит тебе о еще пяти действиях, которые могут угробить твое транспортное средство.

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