Десять эффективных способов угробить автомобиль. Часть 2

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Затемнение фар
Конечно, это очень круто смотриться, но от таких фар не будет никакого толку, когда речь идет о темном времени суток. Темное покрытие будет мешать осветлению, а это, в свою очередь, приведет к неприятностям, вплоть до серьезного ДТП.
Низкопрофильные шины
"Изолента" на колесах - это несерьезно, хотя некоторые автолюбители хотят добавить крутизны низкопрофильными покрышками. Но хотя в таких случаях колесо и лучше катится, о комфорте речь не идет вообще. Машина чувствует каждую выбоину и по больше напоминает телегу.
Не мыть авто
Автомобили нужно мыть регулярно. Это не только поможет сохранять машину в чистоте, но и защитит ее от коррозии, поскольку на дороги часто высыпают тонны агрессивных реагентов и солей, которые могут повредить днище.
Не давать машине остыть перед мойкой
Под воздействием высоких температур металлы способны расширяться, а при резком охлаждении - сжиматься. Не пугайтесь, это не сильно повредит самой машине. Но проблемы могут возникнуть с краской, которая может начать трескаться. В результате со временем появится коррозия и трещины. Чтобы этого избежать, просто дайте машине остыть перед водными процедурами. Минут 10-15 будет достаточно.
Крутить руль на месте
От глупой привычки крутить руль, когда машина не движеться, следует отказаться немедленно. Иначе она может сломаться на месте. Такие действия сказываются на рулевой рейке, а также на усилителе руля, да и для резины это не слишком приятная процедура.
Теперь ты знаком с полным джентльменским набором привычек, которые могут в кратчайшие сроки навредить твоему автомобилю. Надеемся, ты примешь их к сведению и будешь вести себя соответствующе. А издание "Комментарии" напомнит тебе о еще пяти действиях, которые могут угробить твое транспортное средство.
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