Топ-5 невероятно уродливых спорткаров

Спортивные автомобили известны своими скоростными показателями. Собственно, это их главная фишка. В этом контексте иногда им можно простить некоторые погрешности в плане дизайна. Но всему есть свои границы и сегодня мы расскажем тебе о пяти спорткарах, которые поражают своей ужасной внешностью.

Studebaker Avanti (1963)





Studebaker Avanti по праву претендует на звание одного из самых скучных спорткаров, который когда-либо существовал. Он напоминает огромный надувной банан, разве что цвет не желтый. Неприятное впечатление усугубляется ужасным расположением фар и отражателей.

Lister Storm (1993)





Lister Storm похож на те автомобили, на которых ездили драгдиллеры в США в 80-ых. Его дизайнеры были явно не в настроении, и потому у них получился одновременно странный и скучный спорткар, еще и банального серого цвета. Но тут следует признать, что двигатель заслужил хвалебных отзывов.

Plymouth Prowler (1997)





Количество углов в этом автомобиле просто шокирует. В самом плохом смысле этого слова. Треугольная форма с прилепленными сбоку колесами и нелепый пластмассовый бампер свидетельствуют лишь об отсутствии стиля.

Mosler Raptor (1997)





Непропорциональный корпус, ломаные углы - это лишь малая часть недостатков Mosler Raptor. Этот спортивный автомобиль больше похож на странную подводную лодку, что тоже не свидетельствует о хорошем вкусе.

GDT Speedster (2005)





Создатели GDT Speedster явно были любителями мультфильмов — даже решетка их автомобиля улыбается. Несмотря на внешний вид, который смахивает на обувную коробку, он способен разогнаться до внушительных 273 км/ч. Существует только один экземпляр, сделанный на заказ. Поэтому врядли тут стоит упрекать в чем-то дизайнеров. Вероятно, на них давил заказчик с невероятно глубоким и непонятным внутренним миром.

Древние римляне говорили: "О вкусах не спорят". Возможно и не стоит говорить о том, что эти автомобили прям уродливы. Кому-то они может очень даже по душе. А тем читателям, которые любят Формулу 1, мы расскажем, как будут выглядеть ее болиды через тридцать лет.

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