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Пять крутых байков с невероятной кастомизацией

Крутые мотоциклы не оставят равнодушным ни одного мужчину

сегодня, 13:25
Автор:

Зинченко Павел

Пять крутых байков с невероятной кастомизацией

Мотоциклы всегда занимали особое место в сердцах многих мужчин. Для некоторых из них эти стальные кони уверенно отодвинули на второй план любые, даже самые крутые автомобили, наиболее быстроходные яхты или тренажерку. Это особенно заметно, когда речь идет о кастомных мотоциклах, которые не имеют себе подобных и выглядят невероятно круто. Сегодня мы покажем тебе некоторые из них.

Magnum Opus

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Раньше это был обычный американский мотоцикл, который носил название Magnum Opus 1986 Virago XV1100. Но затем им занялись работники одного из местных тюнинг-ателье, которые специализировались на кастомизации байков. Так и родился обновленный Magnum Opus.

Garwood

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Есть в США такая мото-компания — Garwood. Она находится в Лексингтоне (Северная Каролина) и занимается прежде всего кастомизацией и производством спортивных мотоциклов под заказ. Мотоцикл Garwood On Tap - одно из творений этих спецов.

Unique

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В ряды крутых кастомных байков прорвались и шведы из мастерской Unique, которая была основана в 1995 году и расположена в Стокгольме. Специализация — создание самых разных мотоциклов: чопперов, спортивных байков, ретро и тому подобное. На фото — кастомный агрегат Unique Lasse Wahlberg.

Monnom

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Этой компании из Айовы исполнилось четыре года. Не смотря на такой юный возраст, специалисты из Monnom уже построили и представили свой первый кастомный байк — Monnom Honda CB550.

Clutch Kawasaki KZ650

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Клатч — это не только женская сумочка. Это также и кастомный байк одной из парижских тюнинг-компаний.

Эти красавцы действительно впечатляют. Люди, которые занимались их кастомизацией, похоже действительно любят свое дело. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти мотоциклах, скорость которых не знает равных.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/techno/759713-moto-prelesti-desjatka-krutyh-kastomnyh-bajkov
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