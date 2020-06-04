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Для сильных мира сего: три самых бронированных автомобиля в мире

На таких автомобилях можно хоть ненадолго почувствовать себя в полной безопасности

сегодня, 10:59
Автор:

Зинченко Павел

Для сильных мира сего: три самых бронированных автомобиля в мире

Сильные мира сего любят роскошные автомобили. Быстрые, комфортные. И, разумеется, безопасные. Как правило, преуспевшим предпринимателям или знаменитым политикам есть о чем беспокоится в плане сохранения собственного здоровья и жизни, и поэтому способность автомобиля выдержать шквальный огонь из всех видов оружия они ценят довольно высоко. Сегодня мы поговорим о трех самых бронированных автомобилях, которые когда либо были на земле.

Mercedes Benz S-Guard 600 - $1,4 миллиона

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Автомобиль S-Guard полностью оправдал возложенное на него доверие. Он полностью защищен как от снайперских пуль, так и от гранат. Даже не все снаряды способны навредить этому автомобилю. Кроме всего этого, автомобиль способен развивать высокую скорость и уходить от погони: под капотом 517-сильный 5,5-литровый V12 с двойным турбонаддувом, который способен разгонятся до 100 км/ч всего за 4 секунды.

Audi A8 Security - от $685 тысяч до $1 миллиона

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Создатели засунули этот автомобиль в оболочку из стали, титана и кевлара. Из-за такой брони взрывы, огнестрелы и химикаты никак не смогут навредить пассажирам. Разогнаться до 100 км/ч можно за пять секунд, благодаря 450-мощному бензиновому W12.

Bentley Mulliner from Mulsanne - $400 тысяч

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Этот автомобиль был создан совместными усилиями Bentley и Mulsanne. Последняя дала автомобилю бронь, благодаря которой взрывные атаки, мощное огнестрельное и даже химическое оружие не навредят тем, кто находится внутри салона. Под капотом расположен 6,7-литровый бензиновый двигатель с двойным турбонадувом и мощностью 505 лошадиных сил. Максималка - 296 км/ч.

В таких автомобилях действительно можно хотя бы на короткое время почувствовать себя в безопасности. Можно конечно попробовать не наживать себе множество врагов, но это уже не автомобильная тема. Также издание "Комментарии" расскажет об автомобиле, на котором ездил Адольф Гитлер.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/techno/756444-bronja-dlja-elity-top-5-samyh-dorogih-avto-mira
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