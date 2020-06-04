В Украине резко выросли продажи подержанных автомобилей: самые популярные модели

На фоне ослабления условий карантина в Украине стали чаще регистрировать подержанные легковые автомобили, которые ввезли в нашу страну из-за границы. Так, согласно данным "Укравтопрома", в мае было зарегистрировано более 30 тыс. таких автомобилей.



Если сравнивать данные с показателями мая-2019, то количество регистраций подержанных авто выросло на 28%. Кроме того, регистрации б/у машин в 5,2 раза превышают количество регистраций новых автомобилей.

В прошлом месяце украинцы чаще покупали авто с бензиновыми двигателями – 64% первичных регистраций импортированных машин с пробегом. Количество дизельных авто составило 21%, автомобилей с ГБО – около 10%, 5% составили электромобили и гибриды.

Наиболее популярными автомобилями среди наших сограждан были: VOLKSWAGEN Passat – 1457 шт., NISSAN Rogue – 1225 шт., FORD Focus – 1202 шт., VOLKSWAGEN Jetta – 1132 шт. и RENAULT Megane – 1062 шт.

Всего с начала года в Украине были зарегистрированы 110,2 тыс. подержанных легковых авто, новых – 29,8 тысяч.

Ранее "Комментарии" писали, что автомобильная отрасль Великобритании переживает тяжелые времена. Несмотря на небольшой рост продаж, их уровень несопоставим с аналогичным периодом предыдущего года. Аналитики фиксируют падение объемов продаж автомобилей на 90%.

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