В Украине резко выросли продажи подержанных автомобилей: самые популярные модели

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На фоне ослабления условий карантина в Украине стали чаще регистрировать
подержанные легковые автомобили, которые ввезли в нашу страну из-за границы.
Так, согласно данным "Укравтопрома", в мае было зарегистрировано более 30 тыс.
таких автомобилей.
Если сравнивать данные с показателями мая-2019, то количество регистраций
подержанных авто выросло на 28%. Кроме того, регистрации б/у машин в 5,2 раза
превышают количество регистраций новых автомобилей.
В прошлом месяце украинцы чаще покупали авто с бензиновыми двигателями –
64% первичных регистраций импортированных машин с пробегом. Количество
дизельных авто составило 21%, автомобилей с ГБО – около 10%, 5% составили
электромобили и гибриды.
Наиболее популярными автомобилями среди наших сограждан были: VOLKSWAGEN
Passat – 1457 шт., NISSAN Rogue – 1225 шт., FORD Focus – 1202 шт., VOLKSWAGEN
Jetta – 1132 шт. и RENAULT Megane – 1062 шт.
Всего с начала года в Украине были зарегистрированы 110,2 тыс. подержанных
легковых авто, новых – 29,8 тысяч.
Ранее "Комментарии" писали, что автомобильная
отрасль Великобритании переживает тяжелые времена. Несмотря на небольшой
рост продаж, их уровень несопоставим с аналогичным периодом предыдущего года.
Аналитики фиксируют падение объемов продаж автомобилей на 90%.
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