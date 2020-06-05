Для бутлегеров и полиции: пять невероятных автомобильных трюков

Многие водители, когда начинают чувствовать себя увереннее на дорогах, начинают интересоваться экстремальным вождением. Кто-то хочет просто научится чему-то новому, а кто-то планирует использовать эти трюки в будущем (например, если речь идет о водителях скорой помощи или полицейских). Мы же в свою очередь расскажем тебе о нескольких интересных приемах, чтобы твои умения выходили за рамки экстремального торможения.

Скандинавский поворот

Популярный прием среди участников ралли. Необходимо войти в порото юзом, предварительно расшатав автомобиль на повороте и затормозив.

J-поворот



Маневр напоминает латинскую букву J. Его научиться выплнять трудно, но вполне реально. Для начала нужно выбрать пустой участок дороги или парковки. Двигаясь задним ходом, начинай поворачивать руль, при этом надавив на тормоз, чтобы автомобиль развернулся. За несколько секунд до остановки жми на газ со всех сил.

Разворот бутлегеров

Этот трюк активно применяли участники незаконной торговли спиртным во время "сухого" закона в США. Прием напоминает J-поворот, но для него необходимо намного меньше места. Главная цель - развернуть машину на 180 градусов, почти не сбавляя при этом скорости.

Полицейский разворот

А этот трюк использовали полицейские, когда гнались за бутлегерами. Они на ходу блокировали задние колеса ручным тормозом, а затем крутили руль. Когда автомобиль разворачивался, ручник возвращали в исходное положение и жали на газ.

Дрифт

Дрифт обрел популярность после появления фильмов "Форсаж" и игры Need For Speed. В Японии он стал отдельным искусством, овладеть которым могут только избранные.

Кто знает, эти приемы вполне могут пригодится в жизни. Главное, использовать их во благо, когда научишься их выполнять. Также издание "Комментарии" расскажет, чего не стоит делать пьяному мужчине.

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