General Motors разрабатывает собственный электрический фургон

По данным Reuters, автопроизводитель General Motors работает над созданием полностью электрического фургона для доставки. Если эти слухи подтвердятся, GM внесет свою лепту в то, что, как ожидается, будет успешной частью зарождающегося рынка электромобилей. Это также сегмент, который остро нуждается в электрификации, особенно в связи с доставкой на дом в целом и ростом Amazon в частности.

Пять человек, осведомленных о проекте, рассказали Reuters, что фургон с кодовым названием "BV1" будет запущен в производство в конце 2021 года. Фургон будет работать на аккумуляторной платформе Ultium GM, представленной в начале марта. Эти источники также сообщили, что фургон будет построен на заводе GM в Детройте-Хамтрамке.

GM заявил, что завод в Детройте-Хамтрамке станет домом для начальной фазы его продвижения в сфере электромобилей. И вся суть платформы Ultium заключается в том, что она гибкая и сможет обслуживать самые разные типы и размеры транспортных средств.

GM добился успеха со своим Chevrolet Express и, в меньшей степени, с грузовыми фургонами GMC Savana. Но это далеко не единственная компания, работающая над разработкой электрических фургонов. У Mercedes-Benz уже есть несколько моделей на дороге, а у Ford есть несколько версий в работе, включая электрическую версию своего чрезвычайно популярного фургона Transit.

Как сообщало издание "Комментарии", китайский бренд представил электромобиль-трансформер.

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