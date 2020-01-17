Знаменитые швейцарские ножи: пять интересных фактов

Отправляясь на охоту и рыбалку, следует обязательно взять с собой нож. А то и не один. Многие заядлые охотники или рыбаки отдают предпочтение огромным охотничьим ножам а-ля Рембо. Другие не заморачиваются и берут с собой самые простые складники или даже обыкновенные кухонные ножи.

Но для тех, кто любит объединять удобство и многофункциональность, человечество еще не придумало ничего лучше швейцарских ножей. Они удобны, не занимают много места. Кроме того, это не только нож. В конструкции большинства швейцарских ножей можно найти множество полезных инструментов - ножницы, небольшую пилу, штопор, отвертку и даже зубочистку. Именно благодаря многофункциональности швейцарские ножи так популярны среди охотников и рыбаков, а также тех, кто любит ходить в походы.

Сегодня мы вам расскажем пять инетерсных фактов о швейцарских ножах.





Первые ножи делались в Германии

Первые швейцарские ножи изготовлялись мастером по производству хирургического оборудования Карлом Элзенером, который в то время жил в Германии. В первых созданых им моделях присутствовали лезвие и отвертка, предназначенная для разборки винтовки Schmidt-Rubin, пребывающей в то время на вооружении швейцарской армии. В 1884 году, в возрасте 24 лет, Элзенер вернулся в Швейцарию и основал в местечке Ибаз свою собственную мастерскую.

Логотип

На рукоятке ножа с самого начала красуется герб Швейцарии - крест и щит на красном фоне. Однако, для того, чтобы покорить исламский рынок, логотип было решено изменить. Швейцарские ножи, продающиеся в мусульманских странах, вместо креста имеют изображение земного шара.

Максимальная версия

Швейцарский нож с наибольшим набором функций был SwissChamp XAVT. Их у него было 80. В наборе было 44 предмета, в том числе лупа, зубочистка, ножницы и приспособление для чистки ногтей.





Самый крупный нож

В 2006 году появилась модель под названием "Гигант". Ее длина составляла 23 см, а весила она один килограмм. Весьма устращающее оружие, следует признать.

Нож в космосе

Главное холодное оружие космонавтов - швейцарский армейский нож. С 1992 года каждый астронавт NASA имеет среди своего снаряжения швейцарские ножи. Правда, остается неясным, почему именно они. Возможно, все дело в той же многофункциональности.

Для чего бы не использовали космонавты швейцарские армейские ножи, они подойдут мужчине любой профессии. Их можно использовать как в лесу, во время приготовления шашлыка, так и в гараже, ковыряясь в механизмах своего автомобиля. Также издание "Комментарии" расскажет о том, какие ножи следует иметь всегда при себе.

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