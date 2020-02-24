Кодекс профессионального рыбака: несколько незыблемых правил

Чтобы стать настоящим рыбаком, необходимо нетолько уметь забрасывать удочку. Надо также знать некоторые правила, без которых ты будешь не рыбаком, а просто мужиком с удочкой.

Сегодня мы расскажем тебе об этих правилах, которые являются неписанным кодексом каждого рыболова.

Убирайте за собой мусор

Рыболовы часто позволяют себе оставлять на берегу упаковку от съеденного сникерса или бутылку от колы. Давайте будем честными - это откровенное свинство. Неужели тяжело засунуть мусор в пакетик и выбросить позже в контейнер? Никогда не опускайся до такого уровня и всегда убирай за собой.





Не мешай другим рыбакам

Каждый человек — личность. То, что близко одному, может совершенно не нравиться другому, хотя, по сути, и те и другие делают одно и тоже. Речь идет конкретно о рыбаках и разных способах ловли. “Поплавочники“, например, не понимают, как можно целый день бегать с места на место, а спиннингисты просто в шоке с тех, кто сутками сидит на стульчике и залипает в сигнализатор. Если уже вы решили бегать с места на место, постарайтесь не мешать тем, кто избрал "сидящий" стиль рыбалки.

Не занимайте уже занятое место

Стремление поймать рыбу — это хорошее чувство. Как известно, один из самых главных важных факторов — место ловли. Нашел точку стоянки рыбы — получишь улов. Хорошо, когда ты ее нашел и можешь постоянно наслаждаться регулярными поклевками. Но если ее нашел другой рыболов раньше тебя, то негласное правило гласит, что нельзя становится рядом, даже если место есть. Разве что вас пригласили составить компанию.





Не берите всю рыбу подряд



Современный рыболов должен отпускать рыбу. Это считается правильным из-за соображений бережного отношения к природе, уважению к рыбе, как к сопернику. Второй момент — сохранение рыбной популяции в водоемах (особенно небольших). Мы живем в XXI веке. Супермаркеты забиты едой, ты не голодаешь, если позволил себе покупку снастей (они сейчас не дешевые). А значит, ловить рыбу для еды необходимости нет.

Не берите на рыбалку рыбу

Есть такая примета: на рыбалку нельзя брать рыбу. В любом виде, будь то консервы, сушеная тарань, вяленая плотва, или сельдь под шубой. Даже икру нужно есть дома, но никак не на рыбалке. Считается, что если приехал с рыбой, то как бы тебе уже рыба не нужна, поэтому клева не будет. Впрочем, если вы рыбачите один и никоим образом не обижаете привереженцев рыболовных традиций - то этим правилом можете принебречь. Это всего лишь примета.

С этими знаниями ты готов к тому, чтобы стать своим среди рыбаков. Возможно, ты не наловишь целую кучу рыбы, но тебя будут знать, как хорошего и порядочного человека, что намного важнее. А издание "Комментарии" расскажет вам, почему рыбалка так важна для мужчин.

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