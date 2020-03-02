Три самых дорогих искусственных рыболовных приманки

На територии современных Соединенных Штатов искусственные приманки изготовляются уже несколько столетий. До наших дней дошли некоторые экземпляры, которые были изготовлены во второй половине XIX - первой половине ХХ века. И теперь они стали желанной добычей для многих коллекционеров, а их цены варьируются от десятков до сотен тысяч долларов.

Сегодня мы поговорим о самых дорогих рыболовных приманках.

Chautaugua Minnow. Стоимость: $37400





Рыболовная приманка Chautaugua Minnow оказалась абсолютно бесполезной. Ее представила в 1908 году нью-йоркская компания Krantz & Smith. Она нисколько не заинтересовала рыб, поэтому ее производство ограничилось только одной партией. В наши дни сохранилось лишь несколько экземпляров этой странной приманки. За ней охотятся коллекционеры всего мира.

Unidentified First American Wooden Minnow. Стоимость: $42560





Американская приманка Unidentified First American Wooden Minnow является прародителем деревяных рыболовных приманок в США. Согласно легенде этот редкий воблер был обнаружен на заброшенном чердаке в рыболовном ящике одного из рыбаков Огайо. Эксперты не смогли выяснить историю создания данной приманки и полагают, что она может быть единственной в своем роде. Она практически идентична самым первым воблерам класса "минноу". Данная модель была создана в конце ХІХ века.

Giant Haskell Minnow. Стоимость: $101200





Самая дорогостоящая приманка в мире Giant Haskell Minnow. В 2003 году за нее была заплачена баснословная сумма в $101200. Эксперты узнали, что производство данной приманки началось еще в 1853 году. В частных коллекциях можно найти и множество других экземпляров. Giant Haskell Minnow спроектировал и создал оружейных дел мастером Райли Хэскелем. Это первая в мире приманка з подвижной хвостовой частью. Она выпускалась серийно и была разных размеров. Длина приманки на фотографии – 10 сантиметров. Следует обратить внимание, что медный оригинал этой приманки был оценен значительно выше, чем его золотая аналогия.

Вот такие существуют рыболовные приманки, которые стоят целое состояние. Можно задаться вопросом - а зачем ловить рыбу на приманку, которая стоит десятки и даже сотни тысяч долларов? Наверное, ответить на этот вопрос смогут лиш настоящие фанаты рыболовного дела. Издание "Комментарии" также расскажет, почему рыбалка так важна для мужчин.

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