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Три самых дорогих искусственных рыболовных приманки

Самые дорогие американские рыболовные приманки, за которые коллекционеры готовы отдавать тысячи долларов

сегодня, 12:26
Автор:

• Зинченко Павел

Три самых дорогих искусственных рыболовных приманки

На територии современных Соединенных Штатов искусственные приманки изготовляются уже несколько столетий. До наших дней дошли некоторые экземпляры, которые были изготовлены во второй половине XIX - первой половине ХХ века. И теперь они стали желанной добычей для многих коллекционеров, а их цены варьируются от десятков до сотен тысяч долларов.

Сегодня мы поговорим о самых дорогих рыболовных приманках.

Chautaugua Minnow. Стоимость: $37400

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Рыболовная приманка Chautaugua Minnow оказалась абсолютно бесполезной. Ее представила в 1908 году нью-йоркская компания Krantz & Smith. Она нисколько не заинтересовала рыб, поэтому ее производство ограничилось только одной партией. В наши дни сохранилось лишь несколько экземпляров этой странной приманки. За ней охотятся коллекционеры всего мира.

Unidentified First American Wooden Minnow. Стоимость: $42560

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Американская приманка Unidentified First American Wooden Minnow является прародителем деревяных рыболовных приманок в США. Согласно легенде этот редкий воблер был обнаружен на заброшенном чердаке в рыболовном ящике одного из рыбаков Огайо. Эксперты не смогли выяснить историю создания данной приманки и полагают, что  она может быть единственной в своем роде. Она практически идентична самым первым воблерам класса "минноу". Данная модель была создана в конце ХІХ века.

Giant Haskell Minnow. Стоимость: $101200

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Самая дорогостоящая приманка в мире Giant Haskell Minnow. В 2003 году за нее была заплачена баснословная сумма в $101200. Эксперты узнали, что производство данной приманки началось еще в 1853 году. В частных коллекциях можно найти и множество других экземпляров. Giant Haskell Minnow спроектировал и создал оружейных дел мастером Райли Хэскелем. Это первая в мире приманка з подвижной хвостовой частью. Она выпускалась серийно и была разных размеров. Длина приманки на фотографии – 10 сантиметров. Следует обратить внимание, что медный оригинал этой приманки был оценен значительно выше, чем его золотая аналогия.

Вот такие существуют рыболовные приманки, которые стоят целое состояние. Можно задаться вопросом - а зачем ловить рыбу на приманку, которая стоит десятки и даже сотни тысяч долларов? Наверное, ответить на этот вопрос смогут лиш настоящие фанаты рыболовного дела. Издание "Комментарии" также расскажет, почему рыбалка так важна для мужчин.


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Источник: http://www.fgids.com/news/?filter_year=2020&filter_month=2
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