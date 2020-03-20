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Три самых мужских способа ловить рыбу

Каким образом можно ловить рыбу, когда стоять с удочкой уже надоело

сегодня, 16:57
Автор:

• Зинченко Павел

Три самых мужских способа ловить рыбу

Рыбалка очень популярна среди мужчин, но иногда хочется немного уразнообразить этот процес. Если тебе надоело часами стоять с удочкой или бегать по берегу со спинингом, то мы расскажем о трех способах ловли рыбы, с которые смогут освоить лишь крутые парни.

Способ Беара Гриллса

Искатель приключений Беар Гриллс предлагает опасный, но очень оригинальный способ рыбалки. Он призывает ловить сомов возле берега, в “пещерах“, которые образуются под водой в корнях деревьев. Для этого нужно засунуть руку между корнями и ожидать, пока рыба не клюнет. По сути, она должна просто ухватить тебя за пальцы. Как только это произойдет, ты должен крепко ухватить улов за пасть или жабры и вытащить его. Имей в виду, что чем раньше достанешь сома из воды, тем быстрее освободишь пальцы. Вообще Беар Гриллс не первый, кто придумал этот метод. Просто он один из немногих, у кого хватает смелости проворачивать такое.

Рыбалка с луком

Ты наверняка видел в кино, как Робин Гуд ловит рыбу, стреляя в нее из лука. Такой способ вполне реальный и действенный. Но работает он только на мелководье, да и времени потребуется слишком много. Необходимо освоить лук и научиться метко стрелять из него..

С копьем

Этот способ работает так же, как и стрельба из лука. Но вместо лука и стрел тебе необходимо копье, алебарда или что-то вроде того. Прими к сведению, что поймать рыбу таким способом значительно проще, чем настрелять из лука.

Также издание "Комментарии" расскажет, почему рыбалка так важна для многих мужчин.


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Источник: https://mport.ua/mix/735816-den-rybaka-chetyre-muzhskih-sposoba-lovli
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