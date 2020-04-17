Топ-3 спиннинга для новичков: бюджетные варианты

Ты любишь рыбалку и до сегодняшнего дня использовал для этого дела старую добрую удочку? Задумайся, может настало время изменить свой подход и обзавестись хорошим и качественным спиннингом. Мы понимаем, что менять стиль не так уже и просто, поэтому для начала предлагаем твоему вниманию бюджетный вариант этого рыболовного снаряжения.

Maximus High Energy





Главным достоинством Maximus High Energy является не какая-нибудь конкретная характеристика, а сбалансированность удилища, гармоничное соединение оптимальных характеристик. Бланк изготовлен из высокомодульного графита, что делает его одновременно достаточно жестким и упругим; крепкие пропускные кольца имеют современные вставки SIC. Также отметим и хорошую чувствительность удилища. Стоимость - 70 долларов.

Shimano BeastMaster CX 210M





Одно из самых удачных удилищ Shimano в коммерческом плане. Легкий и быстрый спиннинг, который одновременно характеризуются и высочайшей прочностью. Пропускные кольца данной модели вмонтированы в бланк и также не вызывают нареканий по качеству и надёжности. Примерная стоимость - 50 доларів.

Black Hole River Hunter





Ещё один быстрый спиннинг по доступной цене, использующийся в первую очередь для джиговой ловли. Стоит отметить высококачественный бланк, который позволяет равномерно распределять нагрузку при вываживании крупной рыбы. Стоит это снаряжение приблизительно 40 долларов.



Если рыбалка со спиннингом прийдется по душе, то со временем ты сможешь обзавестись и более впечатляющими моделями. Также издание "Комментарии" расскажет, почему рыбалка так важна для многих мужчин.

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