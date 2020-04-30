Топ-5 крупнейших пресноводных рыб в водах Таиланда

Пресноводные рыбы бывают самыми разными. От очень крупных до совсем мелких. Рыбаки одинаково охотно ловят и тех и других. Но сегодня мы вам расскажем именно о крупной рыбе. Причем о той, которя водится не где попало, а в водах далекого Таиланда. Уверены, от увиденного сердце заядлых рыбаков забьется быстрее и они начнут срочно искать возможность побывать в этой стране и порыбачить в ее реках.

Аллигатор Гар, он же Сарган, он же Панцирная щука







Активный хищник, один из самых древних обитателей пресных вод. В среднем достигает длины до 2 метров при весе до 100 кг.

Краснохвостый сом





Красивая хищная рыба, пришелец из Южной Америки, освоивший большинство платных водоемов Таиланда. Вырастает длиной до 1 метра при весе до 20 кг, держится неподалеку от берега.

Гигантский змееголов





Сильный, прожорливый и опасный хищник. Достигает длины 1 метр при весе до 30 кг. Обитает в основном в болотистой местности и на мелководьях сильно закоряженных водоемов.

Гигантский сиамский карп





Обитатель крупнейших озер и водохранилищ Таиланда. Вырастает весом до 150 кг при длине до 1,5 метров. Крайне осторожная пресноводная рыба. Чаще всего попадается на крючок на платных водоемах. Охраняется законом. На большинстве водоемов ее ловят по принципу "поймал – отпустил".

Меконгский гигантский сом





Он же Пла Бык. Крупная и сильная рыба, но, к сожалению, в настоящее время в бесплатных водоемах достаточно редкая. Она вырастает весом до 200 кг и достигает длины в 3 метра. Чаще всего ее поклевки фиксируются на платных водоемах, а так же в крупнейшей реке страны – Меконге.

О таком улове мечтает каждый рыбак. Кто знает, может ты один из тех, кто сможет осуществить эту мечту. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти странах в которые стремится попасть каждый рыбак.

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