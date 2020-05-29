Главные правила хранения огнестрельного оружия в домашних условиях

Если ты профессиональный охотник, работник силовых структур или просто любитель огнестрельного оружия, то у тебя наверняка дома имеется один или даже несколько "стволов". Не стоит напоминать, что они требуют специального хранения. Сегодня мы расскажем тебе, как правильно его обеспечить.

В первую очередь, оружие следует содержать в месте, где оно не будет доступно другим членам семьи, прежде всего детям. Та и не лишним будет, чтобі оно не попадало на глаза гостям. Для этого тебе понадобится большой, тяжелый и желательно прикрепленный к полу сейф, который будет иметь надежную защиту. Также можно использовать для хранения оружия отдельную комнату, которая будет надежно запираться на ключ. Кроме того, никогда не забывай, что патроны должны храниться отдельно от оружия и также в надежном месте.

Чтобы оружием не завладели потенциальные грабители, некоторые коллекционеры не останавливаются перед созданием специальной потайной комнаты, которая предназначается для хранения огнестрельных раритетов. Если ты можешь себе такое позволить, то воспользуйся этой возможностью. Потайная комната часто бывает эффективнее любого сейфа.

Если же ты таки остановился на варианте установки сейфа, то поразмысли над приобретением сейфа с биометрическим замком. Этот вариант хорош тем, что сейф будет идентифицировать только тебя и при этом тебе не прийдется усложнять себе жизнь запоминанием сложного кода. Даже у человека с самой хорошей памятью есть риск забыть его.

Еще раз напоминаем - всегда будь осторожен, когда речь идет об огнестрельном оружии. Тем более, у тебя дома. Также издание "Комментарии" расскажет, как можно охотиться на мелкую добычу с помощью кошки.

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