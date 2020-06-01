Четыре невероятных улова, которые вошли в историю

Рыбаки любят устанавливать рекорды. По количеству пойманной рыбы, по ее размеру и так далее. Это дает возможность выгодно выделятся среди своих товарищей и иметь определенный авторитет. Впрочем, рекорды, о которых мы сегодня расскажем будет не так то просто побить. Особенно, если участь тот факт, что речь в первую очередь будет идти о поимке крупных хищников.

Тигровая рыба

Тигровая рыба считается намного опаснее пираньи из-за своей мощной челюсти. Она обитает в озёрах Африки, а в рационе, кроме других рыб, могут оказаться даже крокодилы. В 1988 году рыболов Раймонд Хоутманс сумел поймать этого монстра рекордных размеров, который весил 44 килограмма.

Поимка миссисипского панцирника

Миссисипский панцирник обитает в водах Северной Америки и является одной из самых опасных рыб. Его мощные челюсти способны покромсать даже аллигатора. Тем не менее Джон Морис осмелился начать охоту на хищника. В результате в его сети попался миссисипский панцирник весом 104 килограма. Впрочем, попался он не в сети и даже не на удочку, а был подстрелен из специального ружья.

Самый крупный марлин

Пауло Арим получил всемирную славу в 1992-ом году, когда его добычей стал атлантический голубой марлин весом 635 килограмм. Противостояние рыбы и человека длилось 80 минут, однако в конце Пауло вытащил гигантского марлина на берег. При этом он побил на 50 килограмм свой предидущий рекорд.

Самый большой окунь

В 2009 году гражданину Японии Манабу Курита удалось поймать самого крупного и самого старого окуня в истории. Его вес составил десять килограмм, а затем после специального обследования выяснилось, что ему 80 лет.

Эти люди в самом деле заслуживают уважение, особенно если учесть, что в некторых случаях такая рыбалка представляет собой определенный риск для жизни и здоровья. Также издание "Комментарии" расскажет о лучших местах для морской рыбалки.

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