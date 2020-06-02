Некоторые интересные особенности охоты с арбалетом

Если ты являешься охотником со стажем и при этом такое занятие уже стало понемногу тебя утомлять, то настало время испытать новые ощущения. Обратимся к прошлому - как известно, ружья у людей появились не сразу и охотились они в те времена с помощью луков, дротиков, камней и ловушек. А также с помощью арбалетов. Мы расскажем тебе, какие на сегодняшний день используются арбалеты во время охоты.

Современные арбалеты бывают классические и блочные. Первые имеют изогнутые плечи и особо не отличаются от своих средневековых сородичей. Вторые отличаются ускоренным процессом зарядки, а также существенно увеличивают скорость полета стрелы. Они значительно надежнее и эффективнее классических. Все виды современных арбалетов созданы из высокопрочных материалов. Это делает возможным их ношение заряженными хоть целый день, что гарантирует неожиданную, быструю и смертоносную атаку на добычу.

Под крупного зверя, вроде кабана или оленя, создаются усиленные арбалеты, которые наделены дополнительной убойной мощью и стреляют длинными болтами, которые сделаны из таких прочных материалов как карбон. Сила натяжения в таких арбалетах превышает 100 килограммов. При охоте на птицу, среднего и мелкого зверя применяются более дешевые стрелы из алюминия и фибергласа.

Охотничьи болты, в отличие от спортивных, имеют как минимум три лезвия, благодаря чему они более глубоко проникают в тело зверя. У некоторых стрел даже можно менять наконечник в зависимости от того, на какого зверя планируется охота.

Возможно, тебя заинтересует идея охоты с арбалетом. Она будет требовать больше сноровки, но гарантирует новые впечатления. Также издание "Комментарии" расскажет об особенностях охоты на мелкую дичь с помощью кошки.

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