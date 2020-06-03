Как погодные условия способны влиять на поведение рыб

Когда собираешься на рыбалку, непременно поинтересуйся прогнозом погода. Здесь вопрос не только в том, чтобы остаться сухим во время этой поездки, но и правильно рассчитать поведение рыбы. Погодные условия важны для рыбы также, как и для рыбака, и от этого зависит успех рыбалки. Сегодня мы расскажем тебе, каким образом погода может влиять на поведение рыб.

Резкие колебания

Как известно, температура тела рыбы напрямую зависит от температуры среды ее обитания. В случае резкого перепада погоды, клева может и не быть. С рыбалкой стоит вообще не спешить, если погода не блещет стабильностью. Для ее успеха необходима постоянная температура или хотя бы ее плавное изменение, чтобы рыба могла адаптироваться. Тогда ты не потратишь время зря, стоя у водоема с удочкой в руках.

Время суток

Время суток также влияет на температурные колебания во время клева. При сильной летней жаре клев становится хуже, но при этом улучшается к вечеру и даже ночью. Иными словами, весной и летом для хорошей рыбалки подойдут теплые дни, а не жаркие, когда даже нет ветра. Удачными для рыбалки являются и прохладные дни. Небольшой дождь также не помеха.

Влияние ветра

Ветер также влияет на температуру воды. Во время северного и северо-восточного ветра клев будет хуже из-за ощутимого похолодания. Впрочем, холодолюбивые рыбы продолжат быть активными и вполне могут попасться на вашу удочку. При южном же ветре и усилении зноя, рыбы, любящие прохладу, становятся вялыми, а на поверхность выходят теплолюбивые виды. Если же говорить о восточном и западном ветре, то здесь надо брать во внимание местность и расположение водоема. Такие ветра могут принести как тепло, так и холод.

Во время выхода на рыбалку всегда старайся учитывать погодные условия. От этого зависит насколько полной будет твоя сумка с уловом. Также издание "Комментарии" расскажет о четырех невероятных уловах, которые вошли в историю.

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