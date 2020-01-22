Что подавать к хорошему вину: несколько полезных советов

Вино само по себе является изысканным и аристократическим напитком. Оно всегда порадует хорошим вкусом и приятным опьянением. Но тем, кто желает насладится любимым вином сполна, будет не лишним узнать, с какие блюда следует подавать на стол, чтобы вино смогло доставить настоящее удовольствие.

Сегодня мы расскажем вам, какие мясные, рыбные и десертные блюда следует употреблять с пятью самыми известными марками вина.

"Каберне"





Популярное во всем мире вино знаменито своей приятной терпкостью и ярко выраженными фруктовыми нотками. Именно поэтому "Каберне" прекрасно сочетается с тяжелой, сытной и жирной пищей, вроде тушеной говядины или жареной рыбы. В то же время это вино изысканно дополняет вкус сыров и орехов. Употреблять "Каберне" можно также с помидорами, вишней и брокколи. В качестве десерта желательно использовать горький и сладкий шоколад.

"Шардоне"





Повышая кислотность, вино "Шардоне" поможет переварить даже самые тяжелые мясные блюда. Разнообразие сортов этого вина позволяет употреблять его с обширным ассортиментом продуктов. Из мясных блюд к этому вину хорошо подойдут курятина, говядина и свинина. Также не лишними будут кабачки и яблоки. В качестве десерта можно смело использовать ванильный пудинг. Любителям морепродуктов следует прихватить крабов и лобстеров.

"Рислинг"





"Рислинг" имеет кисловатый вкус. Оно больше всего подойдет почитателям острых блюд. В первую очередь к нему следует купить перец чили. Также не лишней будет груша. Из мясных продуктов больше всего подойдут различные копчености. В качестве десерта закажите яблочный пирог или что нибудь с карамелью.

"Пино Нуар"





Немного необычный сорт вина, который сочетает странные привкусы - от грибного вкуса до вишни и "лесного" аромата, в зависимости от конкретного сорта. Это довольно легкое вино, которое хорошо дополняет мясные блюда, в первую очередь колбасы, курятину и баранину. Если хотите поставить на стол фрукты, то пусть это будет инжир, клубника или сухофрукты. А в качестве десерта приберегите белый шоколад. Из рыбных продуктов можете позволить себе лосося или тунца.

"Совиньон Блан"





Белое легкое вино с высокой кислотностью обладает также выраженными нотками цитруса. Именно потому и сочетается это белое вино с легкими блюдами, усиливая вкус специй. Кроме курятины и свинины, здесь может хорошую компанию составить индюшатина. Можно также полакомиться спаржой. Любители сладостей пусть прихватят с собой пирог или шербет. Кстати, может пригодиться и козий сыр.

Теперь вы знаете, как правильно подготовится к употреблению вашего любимого вина и одновременно насладится набором изысканных яств на вашем столе. А издание "Комментарии" расскажет, в чем заключаются основные преимущества употребления безалкогольного пива.





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