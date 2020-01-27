Проблема не в водке: чем опасны слабоалкогольные напитки

Даже производители алкогольных напитков регулярно предупреждают нас, что употреблять их продукцию в большом количестве - крайне вредно для здоровья. Нам присущ стереотип, что опасным является употребление крепких напитков, вроде виски, коньяка или водки. А вот выпить немного пива - это нормально. Что может быть плохого от одной, ну ладно, двух кружечек?

Тем не менее, в этом и заключается ловушка, поскольку настоящие опасности для организма таятся именно в слабоалкогольных напитках. Сегодня мы поговорим о самых вредных из них.

Энергетические напитки





Напитки, которые стимулируют активность, содержат множество вредных компонентов. Здесь есть и спирт, и кофеин, которые вступают в химическую реакцию. Это может вызвать вредоносное влияние на мозг вплоть до потери сознания. Также энергетики могут провоцировать язвенную болезнь.

Пиво





Главное коварство пива заключается в повышеной выработке гормона удовольствия дофамина. В больших количествах он нарушает работу поджелудочной железы. Также , пиво содержит много женских половых гормонов, что для мужчины может закончится печально.

Коктейли





Смешивание алкоголя разной крепости, безалкогольных напитков и различных добавок может подвести под монастырь поджелудочную железу. Следом за ней свою дозу страданий получат печень, сосуды и сердце.

Разумеется, вовсе не обязательно раз и навсегда отказываться от любимого напитка. Но имейте ввиду, что и в случае с коктейлем или пивом также следует соблюдать меру, как и с водкой или виски. А издание "Комментарии" предлагает пойти еще дальше и расскажет об основных преимуществах употребления безалкогольного пива

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