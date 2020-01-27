Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.01.2020

BTC/USD

8 573,14

ETH/USD

165,11

LTC/USD

55,91

НБУ 27.01.2020

USD/UAH

24,33

EUR/UAH

26,84

RUB/UAH

0.393

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина вино и напитки Проблема не в водке: чем опасны слабоалкогольные напитки
НОВОСТИ Все новости

Проблема не в водке: чем опасны слабоалкогольные напитки

Какая опасность исходит от чрезмерного потребления слабоалкогольных напитков

сегодня, 14:23
Автор:

• Зинченко Павел

Даже производители алкогольных напитков регулярно предупреждают нас, что употреблять их продукцию в большом количестве - крайне вредно для здоровья. Нам присущ стереотип, что опасным является употребление крепких напитков, вроде виски, коньяка или водки. А вот выпить немного пива - это нормально. Что может быть плохого от одной, ну ладно, двух кружечек?
Тем не менее, в этом и заключается ловушка, поскольку настоящие опасности для организма таятся именно в слабоалкогольных напитках. Сегодня мы поговорим о самых вредных из них.
Энергетические напитки
c_WDIj4cH3NMnUrxmNmDMEJLW.jpg
Напитки, которые стимулируют активность, содержат множество вредных компонентов. Здесь есть и спирт, и кофеин, которые вступают в химическую реакцию. Это может вызвать вредоносное влияние на мозг вплоть до потери сознания. Также энергетики могут провоцировать язвенную болезнь.
Пиво
6ZXUXLDLmbNfsW90Czjp71jpT.jpg
Главное коварство пива заключается в повышеной выработке гормона удовольствия дофамина. В больших количествах он нарушает работу поджелудочной железы. Также, пиво содержит много женских половых гормонов, что для мужчины может закончится печально. 
Коктейли
k8SMEQstZ850iBasVn8EBwNA4.jpg
Смешивание алкоголя разной крепости, безалкогольных напитков и различных добавок может подвести под монастырь поджелудочную железу. Следом за ней свою дозу страданий получат печень, сосуды и сердце.
Разумеется, вовсе не обязательно раз и навсегда отказываться от любимого напитка. Но имейте ввиду, что и в случае с коктейлем или пивом также следует соблюдать меру, как и с водкой или виски. А издание "Комментарии" предлагает пойти еще дальше и расскажет об основных преимуществах употребления безалкогольного пива.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/zdorove/alkogol/1070216-vrednyj-ili-poleznyj-3-vida-alkogolya-kotorye-schitayutsya-opasnymi-dlya-organizma
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...