Ирландцы возрождают старинные традиции приготовления виски

Ирландский виски Single Pot Still Irish Whisky присоединился к превосходному (и доступному) ассортименту бутылок ограниченного выпуска, которые воскрешают давно заброшенные рецепты и технологии, чтобы рассказать историю ирландского виски. На сегодняшний день данная индустрия переживает современный Ренессанс.

В XIX веке большинство ирландских ликеро-водочных заводов были уничтожены или закрыты британскими завоевателями. К 1980-м годам в Ирландии появилось несколько ликероводочных заводов, которые выпускали всего несколько марок недорогих, ничем не примечательных, виски. Но с учетом того, что за последнее десятилетие открылись десятки ликеро-водочных заводов и все больше и больше онлайн-магазинов, ирландские ликеро-водочные заводы стремятся восстановить свои позиции в пантеоне виски. Kilbeggan - старейший на острове постоянно лицензируемый ликеро-водочный завод. Он вносит свой вклад, снова превращая все старое в новое, возрождая старинные алкогольные напитки.





Kilbeggan изготовляет виски Single Pot Still Irish Whisky используя медные кадки из смеси солодового и несоложеного ячменя и до 5 процентов других зерновых. В этом случае в пюре содержится 2,5 процента овса. Этого ингредиента вы просто не найдете в большинстве виски, независимо от происхождения.

Эффект значительной мере текстурный, предоставляющий виски насыщенный кремовый окрас, который характеризуется нотами свежих фруктов и ванили. Такого вы не найдете в большинстве молодых виски. Это отличный драм с изменением темпа, который сможет занять почетное место на полке вашего мини-бара.



Как сообщало издание "Комментарии", в Шотландии продадут крупнейшую частную коллекцию виски.

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