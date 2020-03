Пиво для тех, кто ведет активный образ жизни

Семейный пивоваренный завод D. G. Yuengling and Son, Inc. выпустил новое светлое пиво. Пиво Flight by Yuengling содержит всего 95 калорий, а также минимумом 2,6 грамма углеводов.

Компания Yuengling, основанная в 1829 году, называет Flight "новым высококлассным светлым пивом, предназначенным для того, чтобы поднять вкус напитка для потребителей, которые ожидают большего от своего пива". Пресс-релиз Yuengling на этой неделе отметил изменения в профиле среднестатистического пьющего американца. "Понимая возможности в категории светлого пива, - поясняется в пресс-релизе, - мы работаем над созданием высококлассного бренда напитков, который соответствует активному образу жизни сегодняшних потребителей".





Активный образ жизни - это точка, на которой старейшая пивоварня Америки действительно набирает обороты с самого начала 2020 года. Помимо запуска Flight, пивоваренный завод привлек к себе внимание послов знаменитых брендов, в том числе одного из "новых послов бренда Yuengling" Роза Лавелла, американской профессиональной футбольной звезды".

