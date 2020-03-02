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Пиво для тех, кто ведет активный образ жизни

Основанный в ХІХ веке пивоваренный завод D. G. Yuengling представил новый продукт с ориентацией на спортивную аудиторию

сегодня, 15:05
Автор:

• Зинченко Павел

Пиво для тех, кто ведет активный образ жизни

Семейный пивоваренный завод D. G. Yuengling and Son, Inc. выпустил новое светлое пиво. Пиво Flight by Yuengling содержит всего 95 калорий, а также минимумом 2,6 грамма углеводов. 

Компания Yuengling, основанная в 1829 году, называет Flight "новым высококлассным светлым пивом, предназначенным для того, чтобы поднять вкус напитка для потребителей, которые ожидают большего от своего пива". Пресс-релиз Yuengling на этой неделе отметил изменения в профиле среднестатистического пьющего американца. "Понимая возможности в категории светлого пива, - поясняется в пресс-релизе, - мы работаем над созданием высококлассного бренда напитков, который соответствует активному образу жизни сегодняшних потребителей".


Активный образ жизни - это точка, на которой старейшая пивоварня Америки действительно набирает обороты с самого начала 2020 года. Помимо запуска Flight, пивоваренный завод привлек к себе внимание послов знаменитых брендов, в том числе одного из "новых послов бренда Yuengling" Роза Лавелла, американской профессиональной футбольной звезды".

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Источник: https://www.mensjournal.com/food-drink/yuengling-flight-95-calorie-beer/
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