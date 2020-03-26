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Экстремальные бары для настоящих авантюристов

Нужно набраться немного храбрости, прежде чем зайти опрокинуть стаканчик в этих заведениях

сегодня, 12:34
Автор:

• Зинченко Павел

Экстремальные бары для настоящих авантюристов

Побывать в другой стране и не сходить в местный бар? Это было бы довольно странно. Даже если ты не употребляешь алкоголь, именно бары дадут возможность соприкоснуться с народной культурой и отведать несколько местных деликатесов. А чтобы вы точно знали, в какую страну ехать, мы расскажем о самых экстремальных барах в разных уголках мира.

Bongo Bar, Галапагосские острова

Заведение обычно открыто с 19:00 до 02:00 и играет большую роль в ночной жизни Пуэрто-Айоры. Здесь можно услышать невероятные истории туристов и проводников, познакомиться с аборигенами и отведать потрясающие суши. 

The Treehouse Lodge, Перу

Со всех сторон тебя окружает тропический лес, ведь комплекс, состоящий из отеля, ресторана и бара, расположен на деревьях. Всюду деревянные мостки, противомоскитные сетки и будоражащий воздух джунглей. 

Ithaa Undersea Restaurant, Мальдивы

Ресторан находится на глубине 16 футов посреди океана. Чтобы полюбоваться уникальными видами, стоит посетить утренний коктейль-сервис и понаблюдать за яркими рыбами, проплывающими мимо бара.

Floyd’s Pelican Bar, Ямайка

Этот бар на песчаном острове среди океана многие туристические журналы называют самым крутым в мире. До него можно добраться только на лодке, весь путь займет 25 минут. Местные жители тусуются здесь рано утром или вечером, выпивая и поигрывая в домино. 

Выпить пива и потравить байки в таких барах было бы неплохо. Также издание "Комментарии" расскажет об экстремальном отдыхе, который стоит попробовать


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/putesestviya/1191050-10-krutykh-barov-posetit-kotorye-uzhe-priklyuchenie
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