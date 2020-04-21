Невероятные блюда с добавлением виски: три пьянящих рецепта

Если ты любишь проводить время у плиты, а долгими весенними вечерами потягивать виски, то эти три рецепта именно для тебя. Сегодня мы расскажем тебе, как приготовить невероятно вкусные блюда и когда именно в них должна быть залита определенная доза вискаря. Будь очень осторожен - после употребления этих яств алкогольное опьянение гарантируется.

Куриная грудка с пьяной глазурью





Чтобы создать такое блюдо, ты должен собрать такие компоненты: 1 ч. л. сухого тимьяна; 2 куриные грудки; 1⁄2 стакана сахарного сиропа; 3 ст. л. виски; 1 ст. л. растительного масла.

Обмажь куриную грудку тимьяном с двух сторон. Смешай сироп, масло и виски и замаринуй в полученном соусе курицу, отставь на 2-3 часа. Готовь грудки на гриле (в духовке, аэрогриле или микроволновой печи на соответствующем режиме), переворачивая по мере необходимости.



Креветки в виски





Тебе понадобятся: 1⁄4 стакана сливочного масла; 3 ст. л. растительного масла; 1 измельченный зубчик чеснока; 1 небольшая луковица; 500 г очищенных креветок; соль и перец по вкусу; 3 ст. л. измельченной петрушки; сок 1 лимона; 3 ст. л. виски.

В сковороде смешай оба вида масла. Добавь измельченные чеснок и лук. Затем обжаривай несколько минут. Помести в сковороду креветки, посоли их и поперчи. Посыпь петрушкой, влей лимонный сок. После - уменьши огонь и добавь виски, аккуратно подожги и жди, пока пламя погаснет. Как только оно исчезло - сразу же набрасывайся на блюдо пока его не съели другие.

Стейк с виски





Чтобы приготовить стейк с виски тебе понадобятся: 1 кг говяжьего филе; 1 зубчик чеснока; 2 ч. л. горчичного порошка или горчицы; 1⁄4 стакана виски; растительное масло; 2 ст. л. сливочного масла; cоль и перец по вкусу.

Порежь филе на куски толщиной 3-4 сантиметра. Смешай горчицу и измельченный чеснок, размешай в виски. Вотри полученную смесь в мясо, накрой и оставь в холодильнике на ночь. Потом вынь продукт, чтобы нагрелся до комнатной температуры. Готовь на гриле (в духовке, аэрогриле или микроволновой печи в соответствующем режиме), переворачивая и смазывая сливочным маслом. Посоли, поперчи и подавай к столу.

Главное, не переборщи с алкоголем во ремя приготовления этих блюд. Также издание "Комментарии" расскажет, как приготовить жареные пельмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!