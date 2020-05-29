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Никогда так не делай: пять советов пьяному мужчине

Если хочешь, чтобы посиделки в баре завершились с минимальными потерями, следуй этим советам

29 мая 2020, 15:03 comments537
Автор:

Зинченко Павел

Никогда так не делай: пять советов пьяному мужчине

Если уже так случилось, что ты сидел в баре слишком долго и явно перебрал с алкоголем, тебе прийдется попробовать взять себя в руки, чтобы не сделать чего-нибудь глупого и спокойно добраться до своего дома. Понимаем, такое может случится с каждым. Именно поэтому и предлагаем тебе несколько советов, которые помогут пережить пьяный вечер с минимальными потерями.

1-й совет пьяному мужчине: отключи телефон

Если ты это сделаешь, то тебя не побеспокоит жена. Так же значительно снизится риск потери телефона. И ты не станешь звонить знакомым девушкам посреди ночи.

2-й совет пьяному мужчине: не нужно, придя домой, начинать оправдываться перед своими родственниками

Это лишь усугубит и без того непростую ситуацию. Решительно заяви с порога: “Я пьян“ и иди спать. Врядли кто-то станет тебя тормошить для выяснения ситуации. Кстати, раздеваться тоже лучше в лежачем положении, чтобы не грохнуться на пол.

3-й совет пьяному мужчине: не выбирай кратчайших дорог по темным переулкам

Иди только по широким улицам, которые ты хорошо знаешь. И обязательно с работающими фонарями. Таким образом ты не заблудишься, избежишь возможных травм, а также снизишь риск встречи с гопниками.

4-й совет пьяному мужчине: не знакомься с красивой девушкой, не убедившись, что рядом с ней не сидит ее кавалер

Иначе конфликта не избежать. К тому же, если ты будешь пьян, драка, скорее всего, закончится не в твою пользу.

5-й совет пьяному мужчине: Не делай глупостей в интернете

Про интернет нужно сказать отдельно. Ты и не представляешь, сколько возникнет неприятностей, если ты в пьяном угаре понаделаешь разных глупостей, включив свой компьютер. Не отвечай на рабочие письма, не общайся в чате с родственниками, не меняй пароли, не снимай деньги с карточки или веб-кошелька. Вообще откажись от любых действий, иначе утром ты горько пожалеешь о них!

Придерживайся этих рекомендаций и тогда тебе удасться пережить свое опьянение без лишних синяков, неудобных ситуаций и потерянных личных вещей. Та и шанс втретить снисходительную реакцию со стороны близких будет намного больше. А если ты уже запланировал посиделки в баре на вечер, издание "Комментарии" посоветует, какой виски лучше при этом заказать.


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Источник: https://mport.ua/mix/736295-top-10-sovetov-p-janomu-muzhchine
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