Три невероятных сорта шампанского, о которых ты раньше не слышал

Когда мы говорим о шампанском, то представляем себе кисловато-сладкий белый игристый напиток, который употребляют во время больших праздников. Многие, кто постарше, еще не забыл, как шампанское покупалось за несколько месяцев до Нового года и бережно сохранялось в мини-баре, чтобы быть открытым за несколько минут до курантов.

Сегодня же мы расскажем тебе о нескольких видах шампанского, о существовании которого ты даже не догадывался.

Биодинамическое шампанское



Этот сорт шампанского предназначен для тех, кто хочет быть ближе к природе и ее ритмам. Оно не содержит пестицидов, исключительно натуральные удобрения, а все манипуляции с лозой соответствуют фазам Луны. Существует легенда, что если в день осеннего равноденствия наполнить коровий рог навозом и закопать, а в день весеннего равноденствия выкопать, растворить полученное в воде и оросить растения, это способно придать им жизненных сил и сделать плоды более насыщенными.

Шампанское с историей

Вина могут быть не только белыми или красными, но и дофиллоксерными и послефиллоксерными. Страшное слово "филлоксера" означает всего-навсего вредного клеща, который попал в Европу из Америки и уничтожил в начале ХХ века почти все виноградники. Виноделам пришлось заменить европейские сорта винограда на американские, которые имели имунитет против клеща, а то, что осталось, обнесли высокими стенами, которые получили название старые лозы. Вино из такого винограда считается раритетом, и по счастливой случайности такой участок сохранился у того же дома игристых вин, который создает красное шампанское.

Красное шампанское

Игристое вино не часто делают красным. Оно подвергается двойной ферментации: сначала делается "тихое" вино, а затем в него добавляют дрожжи и выдерживают до появления пузырьков. Дрожжи должны поглотить весь кислород, который смягчает вкус вина. Тогда и получается красное игристое. На вкус оно напоминает зеленую хурму.

Надеемся, у тебе будет возможность отведать эти уникальные виды шампанского. Также издание "Комментарии" расскажет, почему полезно пить вино.

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