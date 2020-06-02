Самые востребованные аксессуары для любителей выпить

Если ты являешься большим ценителем качественных алкогольных напитков и не против провести время в хорошей компании со стаканом виски или кружкой пива, то мы с радостью расскажем тебе о некоторых аксессуарах, которые будут полезны в твоем арсенале. Мы не собираемся пропагандировать любовь к алкоголю, но если уже так сложилось, что ты стал его тонким ценителем, то надо добавить немного эстетики.

Teroforma Whisky





Есть мнение, что виски нельзя пить со льдом. В этом действительно есть смысл - лед уменьшает концентрацию спиртного в напитке. Но из этой ситуации есть выход - камни Teroforma. Их основная функция - полностью раскрывать букет алкоголя и приносить тебе еще больше удовольствия от распивания элитного напитка.

W&P Carry On





Если говорить о коктейлях, то тебе вполне может пригодиться специальный набор для любителей миксов. Он называется W&P Carry On. В его составе имеется тростниковый сахар, крошечная бутылочка с биттером, барменская ложка, салфетка и инструкция по применению. Все это не будет лишним для человека, который не прочь выпить хороший коктейль после тяжелого трудового дня.

Ложка





Если ты претендуешь на звание гуру коктейлей, специальная ложка для коктейлей всегда будет полезной вещью в твоем арсенале “спиртных“ аксессуаров.

Misc. Goods





Данный аксессуар - корковая пробка с кожаным ремешком и латунной кнопкой. Это необходимо для того, чтобы бутылка в твоих руках выглядела более стильно. И, конечно же, чтобы спиртное не пролилось. Довольно странный подарок, но согласись - весьма оригинальный.

Медный тумблер





Тумблер - это высокий бокал для подачи лонг-дринков. Его можно использовать не только для потребления спиртных напитков, но также и соков, газировки или чая. Хотя что, как не хороший алкоголь, должно быть в таком стакане?

Наличие таких аксессуаров существенно облагородят твои посиделки с друзями. Также издание "Комментарии" расскажет о четырех удивительных рецептах алкогольных напитков.

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