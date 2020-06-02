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Самые востребованные аксессуары для любителей выпить

Эти аксессуары необязательны, но могут добавить немного эстетики в процесс возлияния

сегодня, 12:36
Автор:

Зинченко Павел

Самые востребованные аксессуары для любителей выпить

Если ты являешься большим ценителем качественных алкогольных напитков и не против провести время в хорошей компании со стаканом виски или кружкой пива, то мы с радостью расскажем тебе о некоторых аксессуарах, которые будут полезны в твоем арсенале. Мы не собираемся  пропагандировать любовь к алкоголю, но если уже так сложилось, что ты стал его тонким ценителем, то надо добавить немного эстетики.

Teroforma Whisky

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Есть мнение, что виски нельзя пить со льдом. В этом действительно есть смысл - лед уменьшает концентрацию спиртного в напитке. Но из этой ситуации есть выход - камни Teroforma. Их основная функция - полностью раскрывать букет алкоголя и приносить тебе еще больше удовольствия от распивания элитного напитка.

W&P Carry On

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Если говорить о коктейлях, то тебе вполне может пригодиться специальный набор для любителей миксов. Он называется W&P Carry On. В его составе имеется тростниковый сахар, крошечная бутылочка с биттером, барменская ложка, салфетка и инструкция по применению. Все это не будет лишним для человека, который не прочь выпить хороший коктейль после тяжелого трудового дня.

Ложка

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Если ты претендуешь на звание гуру коктейлей, специальная ложка для коктейлей всегда будет полезной вещью в твоем арсенале “спиртных“ аксессуаров.

Misc. Goods

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Данный аксессуар - корковая пробка с кожаным ремешком и латунной кнопкой. Это необходимо для того, чтобы бутылка в твоих руках выглядела более стильно. И, конечно же, чтобы спиртное не пролилось. Довольно странный подарок, но согласись - весьма оригинальный.

Медный тумблер

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Тумблер - это высокий бокал для подачи лонг-дринков. Его можно использовать не только для потребления спиртных напитков, но также и соков, газировки или чая. Хотя что, как не хороший алкоголь, должно быть в таком стакане?

Наличие таких аксессуаров существенно облагородят твои посиделки с друзями. Также издание "Комментарии" расскажет о четырех удивительных рецептах алкогольных напитков.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/756950-podarok-p-jucshemu-10-vostrebovannyh-aksessuarov
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