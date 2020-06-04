Пять способов сделать алкогольный напиток здоровым

Алкоголь может представлять угрозу для здоровья, поэтому как бы ты не любил опрокинуть стаканчик другой, тебе нужно всегда четко контролировать процесс возлияния. И делать это можно не только следя за количеством выпитого, но и придерживаясь нескольких полезных принципов, о которых мы тебе расскажем.

1. Вместе с алкогольным напитком употребляй 100-процентный сок или свежевыжатый фреш.

2. Запивай алкогольный напиток минеральной водой естественной газации. В сельтерской воде, в отличии от минералки, значительно меньше натрия и прочих вредных добавок.

3. Для создания алкогольных коктейлей используй мед, а не сироп. Мед богат на антиоксиданты и эффективно способен сбалансировать уровень сахара в крови. Чтобы заменить сироп, необходимо смешать мед с таким же количеством воды и размешать.

4. Больше налегай на фрукты. Они также могут быть хорошей заменой для сиропа. Кроме того, твой организм получит больше витаминов и дополнительной клетчатки.

5. Светлые напитки лучше темных. Алкоголь темного оттенка чаще всего содержит дополнительные ингредиенты, которые заставят тебя корчиться от боли в голове на следующее утро.

Эти нехитрые советы помогут оставаться в форме даже во время веселого вечера, когда алкоголь льется рекой. Также издание "Комментарии" расскажет о первых симптомах аллергии на алкоголь.

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