В Украине растет популярность слабоалкогольных напитков: в тренде – «Беллини», «Фраголино» и session beer

На сегодняшний день все большую популярность на рынке алкогольной продукции завоевывают слабоалкогольные напитки. Как следствие, их число и вариации увеличиваются. Об этом рассказал бар-менеджер Who & Why Александр Скубач.



По словам эксперта, в последние несколько лет стало модно разливать легкие алкогольные напитки в бутылки, продавая так называемые "готовые к употреблению" коктейли. В первую очередь, этой тенденции следуют большие бренды.

"Если мы говорим о коктейлях, то это, к примеру, Беллини и Фраголино, которые представлены на рынке Украины. В мире же большой популярностью пользуются смешанные напитки. Большие бренды такие как Bacardi, Jack Daniels давно запустили свои джек с колой, к примеру. Но самыми популярными, если говорить о мировых трендах, являются очень слабоалкогольные напитки. Чаще всего, на основе водки и с легким ароматом. Там крепость достигает 5", – рассказал Скубач.

Эксперт отмечает, что никаких ограничений для производителей, которые хотят готовить и тоже продавать, к примеру, Фраголино или Беллини, – нет.

"На такие напитки не нужны патенты. Это – мировая классика, поэтому коктейли нельзя запатентовать. Невозможно запатентовать за собой известный в мире вкус напитка. На Фраголино или Беллини, безусловно, также нет никаких авторских прав. Поэтому каждый производитель может просто купить продукт, виноматериал у любого поставщика и его приготовить", – говорит Александр Скубач.

По его словам, мода на подобные слабоалкогольные напитки растет и, прежде всего, среди той целевой аудитории, которая понимает культуру потребления алкоголя, ценит общение.

"Тренд на слабоалкогольные напитки также распространен и в пиве - session beer. Мода на легкие напитки растет, но в меру того, насколько хорошо люди понимают культуру потребления алкоголя. Соответственно, это разные "прослойки" потребителей", – говорит бар-менеджер.

Скубач подчеркивает, что есть люди, для которых алкоголь является лишь средством для опьянения и, следовательно, они выбирают более крепкие и дешевые напитки. Люди же, которые ценят общество, хорошее времяпровождение, понимают, что платят, по сути, не за алкоголь, а за определенную атмосферу.

"Для них алкоголь – не цель, а один из компонентов, сопровождающий хорошего времяпровождения. Именно среди такой целевой аудитории больше всего ценятся легкие слабоалкогольные напитки", – рассказал эксперт.

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