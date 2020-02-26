Журналисты связали Агию Загребельскую с попытками заморозить дорожное строительство

Бывшая госуполномоченная Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Агия Загребельская выступает против новой методики проведения тендерных закупок в дорожном строительстве. Причиной такой позиции может быть тот факт, что экс-чиновница представляет интересы известного тендерного игрока Араика Амирханяна, пишет издание "Экономические новости".

В материале говорится, что с целью минимизации рисков затягивания тендерных процедур, отмены торгов из-за надуманных жалоб и прочих препятствий, "Укравтодор" разработал проект типовой тендерной документации.

"В ней будут унифицированы требования к подрядчикам, пакет документов для участников торгов будет максимально стандартизирован, не останется места для "заточек" заказчиков (специфических условий, которые могут выполнить только отдельные "правильные" компании)", - пишут журналисты.

В то же время требования к опыту работы, наличию техники и квалифицированным кадрам будут повышены. Условия же будут усложняться вместе с повышением категории работ.

Категорически против новой методики выставили небольшие строительные компании, которые фактически будут отрезаны от крупных тендеров ввиду отсутствия опыта, финансовой подушки безопасности и техники. Во главе этого протеса – Всеукраинская дорожная ассоциация и ее глава Артем Гриненко.

Однако наблюдатели считают, что одним из ключевых вдохновителей протестов является не сам Гриненко, а стоящий за Ассоциацией скандальный дорожный строитель и известный тендерный игрок Араик Амирханян.

"Один из "секретов успеха" Амирханяна – массированное обжалование любых проигранных торгов и "свои люди" в Антимонопольном комитете – последней инстанции, в которой оспариваются результаты тендеров. Жалобы рассматривают постоянные коллегии, в состав которых долгое время входила госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская. Компании Амирханяна "Полтавабудцентр" и "Миколаївбудцентр" только за период 2018-2019 годов направили в АМКУ более 500 жалоб, 80% которых были удовлетворены", - говорится в статье.

По данным издания, одними только усилиями ЧП "Полтавабудцентр" было заблокировано дорожное строительство на сумму не менее 6 млрд грн. во Львовской, Полтавской, Херсонской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Харьковской, Кировоградской, Сумской областях. А ООО "Николаевбудцентр" в одной только Полтавской области сумело заблокировать 4 тендера сразу на 2,5 млрд. грн.

"Не удивительно, что именно Агия Загребельская, которая сегодня является соучредительницей организации "Лига антитраста", одной из первых поддержала опасения Артема Гриненко, назвав обновленную методику "Укравтодора" картелизацией. По ее мнению, на рынке останется только пять крупных компаний, почти сотня остальных будут вынуждены его покинуть", - говорится в материале.

При этом журналисты указывают на манипулятивный характер такого утверждения, ввиду того, что ужесточение условий коснется только тендеров на национальные "сложные" трассы. Кроме того, лидеров рынка, способных реализовать масштабные проекты и минимизировать риски гарантированных случаев – намного больше, чем пять.





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