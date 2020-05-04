Польша начала строить свой газопровод

В Польше началось строительство газопровода Baltic Pipe, который свяжет газовые норвежские месторождения в Северном море с Республикой Польша. Об этом заявил глава государства Анджей Дуда.

Так, оператор польских газопроводов — компания Gaz-System получила все необходимые разрешения на строительство в Польше и Дании. Пропускная способность "трубы" составит 10 млрд кубометров в год. Запуск газопровода запланирован на 1 октября 2022 года.

Также президент Дуда отметил, что данное строительство является частью глобального проекта "Триморье", который позволит Польше стать гарантом энергетической безопасности Украины.

"Очень важно, что Польша будет одним из тех гарантов энергетической безопасности Украины, которая, как мы знаем, годами подвергается газовому, энергетическому шантажу со стороны России. Поэтому этот элемент крайне важен для суверенитета и полной независимости Украины", - подчеркнул Анджей Дуда.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее государственный газовый оператор Болгарии подписал контракт на 1,1 млрд евро (1,2 млрд долларов) с группой из Саудовской Аравии на строительство газопровода, по которому российский газ будет транспортироваться в Европу в обход Украины.

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