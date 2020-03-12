Сотрудники птицефабрики Курганский бройлер работают в небезопасных условиях, - экс-директор

Птицефабрику "Курганский бройлер", входящую в состав "Комплекс Агромарс", необходимо перезагрузить. Данный тезис озвучил экс-директор птицефабрики Алексей Таранов в интервью изданию "Латифундист".

"Предприятие на сегодняшний день нуждается в перезагрузке. В последние годы его только эксплуатировали. Не обслуживали, не ремонтировали, не восстанавливали. На птицефабрике есть аварийные объекты, эксплуатация которых может закончиться человеческими жертвами. Я не хочу брать на себя эту ответственность", – указал Алексей Таранов.

Стоит напомнить, что птицефабрика "Курганский бройлер" – одно из крупнейших предприятий замкнутого цикла по производству куриного мяса в Восточной Украине. Производственная мощность предприятия – до 2 тыс. тонн мяса в месяц, а количество сотрудников на фабрике достигает пяти сотен.

Но сейчас, по словам Таранова, ситуация складывается таким образом, что на базе котельной предприятия в любой момент могут взорваться котлы, потому что 8 лет их никто не обслуживал – не проводилась чистка, не ремонтировалась химводоподготовка. Со слов экс-директора, на птицефабрике также нет ни охраны труда, ни обучения, ни медосмотра персонала, ни обслуживания оборудования.





Помимо этого, говорит Алексей Таранов, "Курганский бройлер" наращивает дебиторскую задолженность перед поставщиками электроэнергии и газа. Перед трудовым коллективом же растут долги по заработной плате, на сегодня задолженность составляет около 5-6 млн грн.

"Данное предприятие просто брошено. Да, оно приносило деньги, но по факту сейчас брошено. И, кстати, его запрещено эксплуатировать согласно решению суда и предписаниям ГСЧС. Два года шли суды и все это время люди ходили на работу, рискуя собственной жизнью. Решение суда есть, но, естественно, никто его выполнять не собирается. Птицефабрику необходимо остановить, модернизировать, устранить все технические неполадки", – поделился экс-директор птицефабрики.

По его мнению, чтобы хоть немного реанимировать предприятие, нужно минимум 36-45 дней. Причем, считает Алексей Таранов, необходимо провести капитальный ремонт не только котельных, но и складов, зданий, помещений, производственных цехов, которые находятся в аварийном состоянии и "могут обрушиться, похоронив людей под собой".

Экс-директор "Курганского бройлера" также отметил, что в компании были проблемы с накапливанием отходов на местном пометохранилище. Так, по его словам, в настоящее время количество отходов достигло 100 тыс. тонн помета.

"Оно годами накапливалось, и на сегодняшний день на этой площадке складировано порядка 100 тыс. тонн помета. Данная проблема никак не решается. Это безответственное отношение не только к собственному предприятию, но и к законодательству Украины, собственным людям, которые там работают. Но такова политика компании", – подытожил Алексей Таранов.





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