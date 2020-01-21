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На фонд развития предпринимательства выделили 2 млрд грн: Зеленский подписал закон

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон, который вносит изменения в госбюджет-2020

21 января 2020, 16:15
Автор:

• Таисия Ерохина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в бюджет, чтобы обеспечить функционирование фонда развития предпринимательства. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента (ОП).

Документ утверждает изменения в государственный бюджет Украины на этот год. Так, 2 млрд грн выделят на запуск программы кредитов для поддержки микро- и малого бизнеса. Предусматривается компенсация процентной ставки в размере 5, 7 и 9% годовых по кредитам в гривне. Процент определяется в зависимости от размера и типа бизнеса. Кроме того, поддержка предпринимателям будет предоставляться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога. По сообщению ОП, такая возможность поможет малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в этом году.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил ранее, что программа стартует в феврале.

Ранее "Комментарии" писали, что фонд развития предпринимательства будет наполняться за счет поступлений от досрочного погашения векселей фонда гарантирования вкладов физических лиц.


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Источник: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-pidpisav-zakon-shodo-zabezpechennya-funk-59349
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