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Один из "дворцов", построенных профсоюзом таможни в Конча-Заспе, сдали в аренду за бесценок Насирову, - Нефедов

Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов анонсировал расследование действий ведомственного профсоюза, который почти даром сдавал в аренду элитные дома в Конча-Заспе топ-чиновникам

31 января 2020, 17:45
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Ежемесячно украинский госбюджет не досчитывается около 5 млн грн от сдачи профсоюзом таможни элитных коттеджей в Конча-Заспе за бесценок. Еще во времена президентства Виктора Януковича профсоюз обязался построить там реабилитационный центр для работников, но вместо этого были возведены коттеджи и на десятки лет отданы в аренду топ-чиновникам Государственной таможенной службы. Об этом говорится в сюжете "5 канала". 

Авторы материала напомнили, слова главы Таможенной службы Максима Нефедова, который указал на коррумпированность ведомственного профсоюза как причину такого положения вещей. По факту строительства элитных коттеджей в Конча-Заспе Нефедов анонсировал расследования Государственной архитектурной-службы, а затем и Национальной полиции. Он также заявил, что практика, при которой профсоюзы работают лишь в интересах высшего руководства, должна остаться в прошлом. 

В сюжете "5 канала говорится", что один из дворцов, построенных профсоюзом для топ-таможенников, был сдан в аренду на 17 лет Роману Насирову, который якобы платит за двухэтажный меблированный коттедж почти на 200 кв. м менее 7 тыс. грн в месяц. 

Нефедов говорит: сложившаяся ситуация дискредитировала профсоюз, и в нынешнем виде он должен прекратить свою работу.  

"Я бы очень хотел, чтобы старые порядки, когда профсоюз де-факто работал на интересы высшего руководства фискальной службы, остались в прошлом. В конце концов, это деньги самих таможенников – это отчисления, которые идут с их зарплат, и эти средства должны использоваться на нужды самих таможенников", – заявил глава ведомства. 

По его словам, результаты расследования от ГАСИ должны быть обнародованы через месяц-полтора. Цель расследования – выяснить, кто дал разрешение или проявил служебную бездеятельность, позволив построить элитные дома там, где должен был появиться реабилитационный центр или коттеджи для персонала. 

Возвращенное имущество, по словам Максима Нефедова, планируют реализовать на открытом аукционе. 


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Источник: https://www.5.ua/ru/ukrayna/eks-hlava-fyskalov-roman-nasyrov-poluchyl-v-arendu-ot-profsoiuza-elytnii-osobniak-na-17-let-smy-207323.html?fbclid=IwAR2P_JJYtx_MNnKvdqXh1BFNINF0KedyVPETbQFI0XdBLRsOtI1Cq7qNFKE
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