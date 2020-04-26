"Соцвыплат не будет": в Раде рассказали, как предотвратить дефолт в Украине, если она не получит транш от МВФ

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Чтобы предотвратить вероятность дефолта без кредита МВФ, сейчас надо прекратить все выплаты из бюджета, включая пенсии и различные пособия. Об этом рассказала народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина, передает "Интерфакс-Украина".
По ее словам, парламент намеренно затягивает принятие так называемого "антиколомойского закона", что может привести к отказу Международного валютного фонда оказывать нашей стране кризисную помощь.
"Было очевидно с первого же дня авторы поправок больше занимались политикой, чем профессиональными поправками, объяснениями этих поправок - что менять и зачем", - отмечает Южанина.
При этом политик добавила, что их фракция внесла лишь пять поправок, которые были сразу же одобрены Комитетом парламента.
"За четыре дня упорного труда мы прошли и остановились на 16 300-й поправке. Сегодня можно было в 9 утра дорассмотреть или вчера работать не до 18:00, а до 19:00 - и мы бы уже сегодня вышли на рассмотрение этого законопроекта", - обозначила нардеп.
Нина Южанина подчеркивает, что банковский закон требуется одобрить как можно быстрее, иначе Украина окажется в фактическом дефолте, учитывая карантин и необходимость реализовывать все социальные выплаты в полном объеме и вовремя.
"Мы стоим в очереди из 103 стран, которые уже попросили у МВФ о помощи и о кредитовании. Принципиально принять законопроект и сделать это как можно быстрее, а не затягивать время", - заключила нардеп.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что стоит за требованиями от МВФ для Украины в обмен на спасительный транш.
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