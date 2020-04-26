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"Соцвыплат не будет": в Раде рассказали, как предотвратить дефолт в Украине, если она не получит транш от МВФ

Народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина открыла возможные последствия для экономики Украины в случае ее отказа от кредита МВФ

сегодня, 17:48
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Соцвыплат не будет": в Раде рассказали, как предотвратить дефолт в Украине, если она не получит транш от МВФ

Чтобы предотвратить вероятность дефолта  без кредита МВФ, сейчас надо прекратить все выплаты из бюджета, включая пенсии и различные пособия. Об этом рассказала народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, парламент намеренно затягивает принятие так называемого "антиколомойского закона", что может привести к отказу Международного валютного фонда оказывать нашей стране кризисную помощь.

"Было очевидно с первого же дня авторы поправок больше занимались политикой, чем профессиональными поправками, объяснениями этих поправок - что менять и зачем", - отмечает Южанина.

При этом политик добавила, что их фракция внесла лишь пять поправок, которые были сразу же одобрены Комитетом парламента. 

"За четыре дня упорного труда мы прошли и остановились на 16 300-й поправке. Сегодня можно было в 9 утра дорассмотреть или вчера работать не до 18:00, а до 19:00  - и мы бы уже сегодня вышли на рассмотрение этого законопроекта", - обозначила нардеп.

Нина Южанина подчеркивает, что банковский закон требуется одобрить как можно быстрее, иначе Украина окажется в фактическом дефолте, учитывая карантин и необходимость реализовывать все социальные выплаты в полном объеме и вовремя.

"Мы стоим в очереди из 103 стран, которые уже попросили у МВФ о помощи и о кредитовании. Принципиально принять законопроект и сделать это как можно быстрее, а не затягивать время", - заключила нардеп.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что стоит за требованиями от МВФ для Украины в обмен на спасительный транш.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/political/657934.html
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