Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.05.2020

BTC/USD

8894.02

ETH/USD

206.47

LTC/USD

46.79

НБУ 05.05.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес бюджет С начала года дефицит госбюджета составил 23,5 млрд грн
НОВОСТИ Все новости

С начала года дефицит госбюджета составил 23,5 млрд грн

В Минфине сообщили, что расходы по общему фонду государственного бюджета за январь-апрель текущего года составили 308,9 млрд грн

сегодня, 17:47
Автор:

• Таисия Ерохина

С начала года дефицит госбюджета составил 23,5 млрд грн

В январе-апреле текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета. Об этом сообщает Министерство финансов Украины со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Отмечается, что за первые 4 месяца года социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений. В частности расходы составили 308,9 млрд грн, или 87,5% от росписи отчетного периода.

Тогда как фактические государственные заимствования в общий фонд за январь-апрель составили 108 млрд грн, или 84,1% от плана.

Сообщается, что от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 73,8 млрд грн (97% от запланированного), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте – 41,3 млрд грн (1,2 млрд долларов и 0,3 млрд евро). Кроме того, из внешних источников привлечено 34,2 млрд грн (66% от плана), из них 33,9 млрд грн – путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

В Минфине отметили, что платежи по погашению госдолга за январь-апрель составляют около 71,3 млрд грн (81,8% от плана), платежи по обслуживание – 41,1 млрд грн (94,2% от плана).

Добавим, что в апреле бюджет получил 90,9 млрд грн, месячная роспись доходов по общему фонду госбюджета выполнена на 84,3%, а по итогам января-апреля – на 86,1%.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что в Раде одобрили создание следственной комиссии, которая проверит растраты госбюджета.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/v_kvitni_do_derzhavnogo_biudzhetu_nadiishlo_ponad_90_mlrd_grn-2128
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...