С начала года дефицит госбюджета составил 23,5 млрд грн

В январе-апреле текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета. Об этом сообщает Министерство финансов Украины со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Отмечается, что за первые 4 месяца года социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений. В частности расходы составили 308,9 млрд грн, или 87,5% от росписи отчетного периода.

Тогда как фактические государственные заимствования в общий фонд за январь-апрель составили 108 млрд грн, или 84,1% от плана.

Сообщается, что от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 73,8 млрд грн (97% от запланированного), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте – 41,3 млрд грн (1,2 млрд долларов и 0,3 млрд евро). Кроме того, из внешних источников привлечено 34,2 млрд грн (66% от плана), из них 33,9 млрд грн – путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

В Минфине отметили, что платежи по погашению госдолга за январь-апрель составляют около 71,3 млрд грн (81,8% от плана), платежи по обслуживание – 41,1 млрд грн (94,2% от плана).

Добавим, что в апреле бюджет получил 90,9 млрд грн, месячная роспись доходов по общему фонду госбюджета выполнена на 84,3%, а по итогам января-апреля – на 86,1%.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что в Раде одобрили создание следственной комиссии, которая проверит растраты госбюджета.

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