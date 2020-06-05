Ежемесячно 2,5 млрд грн: в Раде выяснили, как налоговые «скрутки» бьют по госбюджету

Сумма налоговых "скруток" в Украине в среднем составляет 2,5 млрд грн ежемесячно. Об этом говорится на сайте парламента.

Так, 4 июня прошло заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины.

О несовершенстве системы администрирования НДС и так называемых "скрутках" отчитывался глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко.

"НДС является одним из наиболее соблазнительных для уклонения от уплаты. Сущность "скрутки" заключается во внесении заведомо ложных данных в налоговых накладных и сочетании несовместимых товаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем в месяц в "скрутках" принимают участие от 100 до 200 налогоплательщиков, которые непосредственно подменяют номенклатуру товаров. А сумма фиктивного НДС, генерируемая плательщиками, в среднем составляет 2,5 млрд грн ежемесячно.

Эксперты ВСК, проанализировав данные Единого реестра налоговых накладных с октября 2019 года по март 2020 года, пришли к выводу, что система автоматизированного мониторинга рисков ДПС требует усовершенствования. Поскольку она не обеспечивает надлежащего контроля за формированием фиктивного налогового кредита из-за грубых нарушений со стороны должностных лиц ДФС, ГНС в части отработки рисковых плательщиков.

Поэтому было решено передать материалы ВСК правоохранителям, чтобы установить факты формирования "схемного" налогового кредита. В налоговой и фискальных службах будут проведены служебные расследования.

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