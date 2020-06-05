kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.06.2020

BTC/USD

9695.72

ETH/USD

243.07

LTC/USD

47.14

НБУ 05.06.2020

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес бюджет Стало известно, сколько Украина тратит на охрану окружающей среды
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько Украина тратит на охрану окружающей среды

Во Всемирный день охраны окружающей среды в Госстате показали статику расходов Украины в сфере экологии

сегодня, 14:30
Автор:

Таисия Ерохина
Стало известно, сколько Украина тратит на охрану окружающей среды

В прошлом году Украина потратила около 25 млрд грн на охрану окружающей среды. Такую статистику в Facebook обнародовала Государственная служба статистики Украины по случаю Всемирного дня охраны окружающей среды, который отмечают сегодня, 5 июня.

Сообщается, что текущие расходы в Украине на охрану окружающей природной среды за 2019 год составили:

- 2,96 млрд грн на охрану атмосферного воздуха и проблемы изменения климата;

- 10,87 млрд грн на очистку сточных вод;

- 10,23 млрд грн на обращение с отходами;

- 1,58 млрд грн на защиту и реабилитацию почвы, подземных и поверхностных вод.

Напомним, Кабинет министров Украины переполовинил Минэкоэнерго: как теперь называются министерства. Правительство наконец-то решило судьбу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Как сообщалось, эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько изменилась ситуация с экологией Украины в связи с коронакризисом. Какие правильные (неправильные) решения принимаются в этом направлении, что надо еще сделать – и почему не делается.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-731367347022367/?__xts__[0]=68.ARAacJASa
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!