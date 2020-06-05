Стало известно, сколько Украина тратит на охрану окружающей среды

В прошлом году Украина потратила около 25 млрд грн на охрану окружающей среды. Такую статистику в Facebook обнародовала Государственная служба статистики Украины по случаю Всемирного дня охраны окружающей среды, который отмечают сегодня, 5 июня.

Сообщается, что текущие расходы в Украине на охрану окружающей природной среды за 2019 год составили:

- 2,96 млрд грн на охрану атмосферного воздуха и проблемы изменения климата;

- 10,87 млрд грн на очистку сточных вод;

- 10,23 млрд грн на обращение с отходами;

- 1,58 млрд грн на защиту и реабилитацию почвы, подземных и поверхностных вод.

Напомним, Кабинет министров Украины переполовинил Минэкоэнерго: как теперь называются министерства. Правительство наконец-то решило судьбу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Как сообщалось, эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько изменилась ситуация с экологией Украины в связи с коронакризисом. Какие правильные (неправильные) решения принимаются в этом направлении, что надо еще сделать – и почему не делается.

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