Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 18.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Boeing остановит выпуск самолетов 737 MAX, которые разбились в Индонезии и Эфиопии

Несмотря на паузу в производстве, компания намерена реализовать 400 моделей из резерва

17 декабря 2019, 11:01
Автор:

• Елена Волкова

В руководстве компании Boeing приняли решение временно не выпускать авиалайнеры 737 MAX. Именно с этой моделью самолетов произошли катастрофы в Эфиопии и Индонезии. Как сказано в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте, Boeing 737 MAX перестанут производить уже в январе.

Так, по информации американского производителя, без сокращений кадров они сосредоточат все усилия на доставке около 400 воздушных судов, которые уже есть в резерве. Ранее в Boeing  сообщали, что они доработали программное обеспечение модели 737 MAX, из-за несовершенства которого могли произойти трагедии в Индонезии и Эфиопии.

Напомним, лайнер 737 MAX  потерпел крушение 10 марта этого года в Эфиопии. В результате трагедии погибло 157 человек. После случившегося во всем мире эксплуатацию этой модели Boeing запретили.

Источник: https://boeing.mediaroom.com/2019-12-16-Boeing-Statement-Regarding-737-MAX-Production?sf226241718=1
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...