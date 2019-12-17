Boeing остановит выпуск самолетов 737 MAX, которые разбились в Индонезии и Эфиопии

В руководстве компании Boeing приняли решение временно не выпускать авиалайнеры 737 MAX. Именно с этой моделью самолетов произошли катастрофы в Эфиопии и Индонезии. Как сказано в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте, Boeing 737 MAX перестанут производить уже в январе.

Так, по информации американского производителя, без сокращений кадров они сосредоточат все усилия на доставке около 400 воздушных судов, которые уже есть в резерве. Ранее в Boeing сообщали, что они доработали программное обеспечение модели 737 MAX, из-за несовершенства которого могли произойти трагедии в Индонезии и Эфиопии.

Напомним, лайнер 737 MAX потерпел крушение 10 марта этого года в Эфиопии. В результате трагедии погибло 157 человек. После случившегося во всем мире эксплуатацию этой модели Boeing запретили.