Boeing остановит выпуск самолетов 737 MAX, которые разбились в Индонезии и Эфиопии

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В руководстве компании Boeing приняли решение временно не выпускать авиалайнеры 737 MAX. Именно с этой моделью самолетов произошли катастрофы в Эфиопии и Индонезии. Как сказано в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте, Boeing 737 MAX перестанут производить уже в январе.
Так, по информации американского производителя, без сокращений кадров они сосредоточат все усилия на доставке около 400 воздушных судов, которые уже есть в резерве. Ранее в Boeing сообщали, что они доработали программное обеспечение модели 737 MAX, из-за несовершенства которого могли произойти трагедии в Индонезии и Эфиопии.
Напомним, лайнер 737 MAX потерпел крушение 10 марта этого года в Эфиопии. В результате трагедии погибло 157 человек. После случившегося во всем мире эксплуатацию этой модели Boeing запретили.
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