Ryanair открывает новый рейс в Польшу

Авиаперевозчик Ryanair запускает новый маршрут из аэропорта Львова. Лоукостер будет выполнять рейсы в польский город Познань. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Рейс обещают запустить с 1 апреля 2020 года.

Всего в летнем сезоне Ryanair планирует 7 направлений из Львова, причем в компании намерены увеличить количество рейсов в Варшаву до 5 раз в неделю и в Краков — 4 раза в неделю. В планах авиакомпании планируют за год обслужить 350 тыс. пассажиров.

Как сообщал портал "Комментарии", следующим летом ирландский лоукостер Ryanair будет обслуживать 43 маршрута в Украине, 18 из которых будут новыми. Новые маршруты, в частности, будут запускать из аэропортов Харькова и Херсона. Что же касается направлений, то украинцы получат дополнительные варианты для полетов в Испанию, Германию и Польшу. Кроме того, Ryanair откроет свой первый украинский рейс в Венгрию.