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Ryanair открывает новый рейс в Польшу

Перелеты стартуют весной 2020 года

20 декабря 2019, 15:13
Автор:

• Сергей Медведев

Авиаперевозчик  Ryanair запускает новый маршрут из аэропорта Львова. Лоукостер будет выполнять рейсы в польский город Познань.  Перелеты будут осуществляться дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Рейс обещают запустить с 1 апреля 2020 года.

Всего в  летнем сезоне  Ryanair планирует 7 направлений из Львова, причем в компании намерены увеличить количество рейсов в Варшаву до 5 раз в неделю и в Краков — 4 раза в неделю. В планах авиакомпании планируют за год обслужить 350 тыс. пассажиров.

Как сообщал портал "Комментарии", следующим летом ирландский лоукостер Ryanair будет обслуживать 43 маршрута в Украине, 18 из которых будут новыми. Новые маршруты, в частности, будут запускать из аэропортов Харькова и Херсона. Что же касается направлений, то украинцы получат дополнительные варианты для полетов в Испанию, Германию и Польшу. Кроме того, Ryanair откроет свой первый украинский рейс в Венгрию.

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ryanair-otkryvaet-novoe-napravlenie-lvova-1576845933.html
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