Энергоэффективные наборы выбрали уже более 30 тыс. украинских домохозяйств

Вопрос экономии электроэнергии особенно остро стоит в зимний период года. Дополнительные расходы вызывают электрообогреватели, системы освещения и кондиционирования, проч. Для повышения эффективности использования электроэнергии существуют специальные наборы. Комплексная установка позволяет снизить затраты на электричество до 50%.



В основу энергоэффективных наборов Розумний Watt от YASNO входят: двузонный счетчик электроэнергии с услугой быстрой установки "под ключ". Такой счетчик позволяет платить в 2 раза меньше за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 07:00. Также в набор входит розетка с таймером или функцией управления по Wi-Fi. Входящие в набор LED-лампы потребляют до 10 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания. При желании, набор укомплектуют "умным" освещением — управлять которым можно с помощью смартфона. Для тех потребителей, у которых возникают периодические отключения электричества, предлагают автономные светильники, которые можно не подзаряжать до 90 дней.

"Наборы помогают уменьшить платежки за электроэнергию и повысить комфорт. Для этого достаточно немного изменить свои привычки: часть электробытовых дел перенести на вечернее или утреннее время между 23:00 и 7:00, когда тариф на электроэнергию вдвое меньше обычного", - рассказал директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма.

Специалисты компании также отмечают рост популярности двузонных счетчиков и связывают его с появлением мощных электроприборов и электротранспорта.

"Например, при двузонном тарифе зарядить электромобиль ночью на 200 км пробега можно за 25 гривен. Для владельцев мелкого электротранспорта – скутеров, самокатов, гироскутеров, электровелов – использовать "ночной тариф" также выгодно. Если у вас дома есть робот-пылесос, то не обязательно делать уборку ночью. Робот может зарядиться в вечернее время, и использовать накопленную "дешевую" энергию уже днем. Жители частных домов могут накапливать "ночные" киловатт-часы с помощью домашних систем хранения энергии", - поделился директор по развитию YASNO Александр Онищенко.

Максимальную выгоду от использования "ночного тарифа" могут получить жители домов, которые полностью перешли на электроотопление. Для них тариф на объем электроэнергии, потребленный днем до 3000 кВт∙ч в месяц будет составлять 0,9 грн./кВт∙ч, а с 23:00 до 7:00 часов– 45 коп./кВт∙ч.



