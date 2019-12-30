Авиационные власти приостановили лицензию популярного в Украине лоукостера

Вчера авиационные власти Италии ENAC приостановили лицензию лоукостера Ernest Airlines, которая начнет действовать с 13 января. Об этом сообщает тематический портал avianews.com. Как известно, воздушные судна этой компании летают в Италию из четырех украинских городов: Киева, Одессы, Львова и Харькова.

Согласно запрету, Ernest Airlines уже не может продавать билеты, однако совершит рейсы в новогодние праздники, чтобы не подвести пассажиров, которые приобрели тикеты ранее. В ENAC рапортуют: санкции в отношении авиакомпании не связаны с нарушением правил безопасности, а лишь обоснованы регламентом "Об общих правилах осуществления авиаперевозок" в пределах ЕС. Если Ernest Airlines предоставит гарантии, предусмотренные законом, то лицензию восстановят.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines запускает новые рейсы из Одессы в Грузию и на Кипр. Расписание компании пополнится с 29 мая 2020 года.