Ирина Хакамада посетит Киев в рамках "форума мечтателей"

В Киеве выступит известный российский бизнес-коуч Ирина Хакамада. Ее представят в рамках мероприятия Dream Big Forum, который уже называют "форумом мечтателей". Форум пройдет в украинской столице в феврале. Организаторы мероприятия заявляют Хакамаду как тайного спикера.

По словам устроителей форума, Ирина Хакамада является одним из самых востребованных бизнес-тренеров.

“Знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. Ирина, self-made woman, прошла тернистый путь жизненного опыта, и именно опираясь на него, строит свои выступления”, — говорится в сообщении компании.

Организаторы также отмечают, что все рекомендации, авторские техники и гипотезы Хакамады были опробованы на практике. Напомним, что Ирина Хакамада была среди номинантов на Нобелевскую премию мира.