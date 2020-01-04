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Ирина Хакамада посетит Киев в рамках "форума мечтателей"

Ирина Хакамада станет "тайным спикером" Dream Big Forum, который пройдет в Киеве

сегодня, 18:55
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В Киеве выступит известный российский бизнес-коуч Ирина Хакамада. Ее представят в рамках мероприятия Dream Big Forum, который уже называют "форумом мечтателей". Форум пройдет в украинской столице в феврале. Организаторы мероприятия заявляют Хакамаду как тайного спикера.

По словам устроителей форума, Ирина Хакамада является одним из самых востребованных бизнес-тренеров.

 “Знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. Ирина, self-made woman, прошла тернистый путь жизненного опыта, и именно опираясь на него, строит свои выступления”, — говорится в сообщении компании.

Организаторы также отмечают, что все рекомендации, авторские техники и гипотезы Хакамады были опробованы на практике. Напомним, что Ирина Хакамада была среди номинантов на Нобелевскую премию мира.

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Источник: https://www.obozrevatel.com/society/v-kieve-vyistupit-nominant-na-premiyu-mira.htm
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