С февраля украинцы смогут кататься в Прагу “за копейки”

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С 3 февраля "Укрзализныця" запускает более дешевые
маршруты из Киева и Львова в Прагу. Стоимость билетов будет снижена на 65%. Об
этом сообщает пресс-служба перевозчика.
По информации "Укрзализныци”, поездка в Прагу из Киева обойдется в 62 евро вместо 97,2 евро, а из Львова можно будет добраться за 48 евро вместо 80,2.
Как сообщало издание "Комментарии", Польша разрешила частному чешскому железнодорожном оператору Leo Express с 11 декабря 2019 запустить регулярные рейсы из Праги (Чехия) через польские города Катовице, Краков, Перемышль к польско-украинской границе Медика.
Также мы писали о том, что "Укрзализныця" хочет внедрить услугу Duty Free в скоростных международных поездах.
Напомним, в 2017
году "Укрзализныця" начала продажу билетов
на поезда, которые едут в страны Европейского союза. Украинцы смогут
путешествовать в следующие города Европы: Варшаву, Вроцлав, Перемышль,
Братиславу, Прагу, Кошице, Бухарест, Сучаву, Будапешт и Вену.
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