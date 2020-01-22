С февраля украинцы смогут кататься в Прагу “за копейки”

С 3 февраля "Укрзализныця" запускает более дешевые маршруты из Киева и Львова в Прагу. Стоимость билетов будет снижена на 65%. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

По информации "Укрзализныци”, поездка в Прагу из Киева обойдется в 62 евро вместо 97,2 евро, а из Львова можно будет добраться за 48 евро вместо 80,2.

Как сообщало издание "Комментарии", Польша разрешила частному чешскому железнодорожном оператору Leo Express с 11 декабря 2019 запустить регулярные рейсы из Праги (Чехия) через польские города Катовице, Краков, Перемышль к польско-украинской границе Медика.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" хочет внедрить услугу Duty Free в скоростных международных поездах.

Напомним, в 2017 году "Укрзализныця" начала продажу билетов на поезда, которые едут в страны Европейского союза. Украинцы смогут путешествовать в следующие города Европы: Варшаву, Вроцлав, Перемышль, Братиславу, Прагу, Кошице, Бухарест, Сучаву, Будапешт и Вену.









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