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Изменился состав правления «Нафтогаза»: подробности

В «Нафтогазе» говорят, что изменения поддерживают курс на трансформацию компании

22 января 2020, 14:02
Автор:

• Таисия Ерохина

В компании НАК "Нафтогаз Украины" произошли кадровые перестановки. Об этом говорится на сайте компании.

Так, в состав правления вошли директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, финансовый директор группы Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации Отто Ватерландер. Тогда как полномочия членов правления Юрия Колбушкина и Николая Гавриленко – прекращены.

"Этими изменениями наблюдательный совет поддержал стремление главы правления Андрея Коболева трансформировать "Нафтогаз", повысить его эффективность и производительность, усилить способность группы выполнять задания акционера", - говорится в сообщении.

Отметили также, что решения будут приниматься прозрачно, а руководители становятся более подотчетными.

Добавим, что сейчас в составе правления "Нафтогаза" есть пять человек: председатель правления Андрей Коболев, первый его заместитель Сергей Перелома и трое новых членов правления.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Коболев хочет сохранить должность председателя правления "Нафтогаза". Сейчас он ведет переговоры с наблюдательным советом компании о возможности продления его контракта, который заканчивается в конце марта этого года.


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Источник: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/AFF2B1A90F95A126C22584F7002FFEAB?OpenDocument&year=2020&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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