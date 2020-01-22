Изменился состав правления «Нафтогаза»: подробности

В компании НАК "Нафтогаз Украины" произошли кадровые перестановки. Об этом говорится на сайте компании.

Так, в состав правления вошли директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, финансовый директор группы Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации Отто Ватерландер. Тогда как полномочия членов правления Юрия Колбушкина и Николая Гавриленко – прекращены.

"Этими изменениями наблюдательный совет поддержал стремление главы правления Андрея Коболева трансформировать "Нафтогаз", повысить его эффективность и производительность, усилить способность группы выполнять задания акционера", - говорится в сообщении.

Отметили также, что решения будут приниматься прозрачно, а руководители становятся более подотчетными.

Добавим, что сейчас в составе правления "Нафтогаза" есть пять человек: председатель правления Андрей Коболев, первый его заместитель Сергей Перелома и трое новых членов правления.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Коболев хочет сохранить должность председателя правления "Нафтогаза". Сейчас он ведет переговоры с наблюдательным советом компании о возможности продления его контракта, который заканчивается в конце марта этого года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!