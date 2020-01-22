Изменился состав правления «Нафтогаза»: подробности

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В компании НАК "Нафтогаз Украины" произошли кадровые
перестановки. Об этом говорится на сайте компании.
Так, в состав правления вошли директор по юридическим вопросам
Ярослав Теклюк, финансовый директор группы Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации Отто Ватерландер. Тогда как полномочия членов правления Юрия Колбушкина
и Николая Гавриленко – прекращены.
"Этими изменениями наблюдательный совет поддержал стремление главы
правления Андрея Коболева трансформировать "Нафтогаз", повысить его
эффективность и производительность, усилить способность группы выполнять задания
акционера", - говорится в сообщении.
Отметили также, что решения будут приниматься прозрачно, а руководители
становятся более подотчетными.
Добавим, что сейчас в составе правления "Нафтогаза" есть пять человек: председатель правления Андрей Коболев, первый его заместитель Сергей Перелома и
трое новых членов правления.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Коболев хочет сохранить должность председателя правления "Нафтогаза". Сейчас он ведет переговоры с
наблюдательным советом компании о возможности продления его контракта, который заканчивается в конце марта этого года.
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