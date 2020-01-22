Президент ТПП Чижиков использует средства организации для собственных нужд, - СМИ

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Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Геннадий
Чижиков за время своего руководства не выполнил ни одной из поставленных в "Стратегии
развития" задачи, однако постоянно использует средства и финансы бизнес-ассоциации
для собственных нужд, пишет "КП в
Украине".
"С
многочисленных бесед с теми, кто осведомлен на профессиональном уровне с работой ТПП -
представителями, бизнес-членами системы ТПП и специалистами, которым не безразлична судьба
этой организации, понимаешь, что за эти годы растерянно то, что всегда ее
отличало – профессионализм, принципиальность и последовательность в отстаивании
интересов бизнеса перед властью, универсальность, высокая компетентность и
личная ответственность от президента Палаты до рядового сотрудника за
достижение результата", - рассказывает источник издания.
По его данным, за годы руководства Чижикова, численность
бизнес-членов ТПП снизилась с 10-12 тыс в 2013 году до 4-6 тыс в этом году.
При чем, сам президент организации в Стратегии развития ТПП до 2020 года планировал
достичь отметки в 15 тыс членов.
"По факту есть минус десять тысяч. Основополагающую цель -
удержать/возобновить до 2020 г. статус самой мощной бизнес-ассоциации по поддержке
и развитию малых и средних предприятий - полностью провалено. ТПП
по состоянию на сегодня превратилась в периферийную организацию, руководителя которой не
приглашают на совещания или заседания правительства, не предлагают выступлений на встречах
руководства страны и правительства с бизнесом",
Он также отметил, что ТПП отошла от выполнения ключевых
задач, предусмотренных законом "О торгово-промышленных палатах Украины" и
Уставом организации. Речь идет о развитии внешнеэкономических связей,
экспорте украинских товаров и услуг, привлечении инвестиций в украинскую
экономику, а также формировании современной промышленной, торговой и финансовой
инфраструктуры. По данным источника, сейчас приоритет отдан только сервисным услугам,
например, выдачи сертификатов происхождения товаров или засвидетельствованию форс-мажорных
обстоятельств.
При этом, говорится в сообщении, сам Чижиков за эти годы якобы неоднократно использовал средства организации на собственные нужды: во время зарубежных поездок проживал в дорогих отелях, а перелеты осуществлял бизнес-классом.
"Все это проводится без подготовки надлежащих документов:
технических заданий, отчетов, задач по результатам таких командировок.
Финансирование частных поездок под видом служебных командировок для участия в
спортивных (марафоне), культурных и художественных мероприятиях. Приобретение за три года
пребывания на посту президента квартиры в центре Киева и использования
технического персонала палаты для проведения ремонт работ на безвозмездной основе.
Такой себе коммунизм с люксовым капиталистическим лоском", - сообщает СМИ.
Ранее "Комментарии" писали, что международное исследование указало
на важную проблему: прибыль от экспорта украинского зерна "оседает" в
офшорах.
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