Президент ТПП Чижиков использует средства организации для собственных нужд, - СМИ

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Геннадий Чижиков за время своего руководства не выполнил ни одной из поставленных в "Стратегии развития" задачи, однако постоянно использует средства и финансы бизнес-ассоциации для собственных нужд, пишет "КП в Украине".

"С многочисленных бесед с теми, кто осведомлен на профессиональном уровне с работой ТПП - представителями, бизнес-членами системы ТПП и специалистами, которым не безразлична судьба этой организации, понимаешь, что за эти годы растерянно то, что всегда ее отличало – профессионализм, принципиальность и последовательность в отстаивании интересов бизнеса перед властью, универсальность, высокая компетентность и личная ответственность от президента Палаты до рядового сотрудника за достижение результата", - рассказывает источник издания.

По его данным, за годы руководства Чижикова, численность бизнес-членов ТПП снизилась с 10-12 тыс в 2013 году до 4-6 тыс в этом году. При чем, сам президент организации в Стратегии развития ТПП до 2020 года планировал достичь отметки в 15 тыс членов.

"По факту есть минус десять тысяч. Основополагающую цель - удержать/возобновить до 2020 г. статус самой мощной бизнес-ассоциации по поддержке и развитию малых и средних предприятий - полностью провалено. ТПП по состоянию на сегодня превратилась в периферийную организацию, руководителя которой не приглашают на совещания или заседания правительства, не предлагают выступлений на встречах руководства страны и правительства с бизнесом", - подчеркнул собеседник издания.

Он также отметил, что ТПП отошла от выполнения ключевых задач, предусмотренных законом "О торгово-промышленных палатах Украины" и Уставом организации. Речь идет о развитии внешнеэкономических связей, экспорте украинских товаров и услуг, привлечении инвестиций в украинскую экономику, а также формировании современной промышленной, торговой и финансовой инфраструктуры. По данным источника, сейчас приоритет отдан только сервисным услугам, например, выдачи сертификатов происхождения товаров или засвидетельствованию форс-мажорных обстоятельств.

При этом, говорится в сообщении, сам Чижиков за эти годы якобы неоднократно использовал средства организации на собственные нужды: во время зарубежных поездок проживал в дорогих отелях, а перелеты осуществлял бизнес-классом.

"Все это проводится без подготовки надлежащих документов: технических заданий, отчетов, задач по результатам таких командировок. Финансирование частных поездок под видом служебных командировок для участия в спортивных (марафоне), культурных и художественных мероприятиях. Приобретение за три года пребывания на посту президента квартиры в центре Киева и использования технического персонала палаты для проведения ремонт работ на безвозмездной основе. Такой себе коммунизм с люксовым капиталистическим лоском", - сообщает СМИ.

Ранее "Комментарии" писали, что международное исследование указало на важную проблему: прибыль от экспорта украинского зерна "оседает" в офшорах.

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