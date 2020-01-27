В комиссию по закупкам "Укрзализныци" включили скандального экс-инженера аэропорта "Борисполь"

В конкурсную рабочую группу "Укрзализныци", определяющую поставщика питания для пассажиров поездов "Интерсити", включили руководителя УЗСК Сергея Лейбука, имя которого фигурировало в нескольких коррупционных скандалах, связанных с закупками.

Отметим, что информацию о создании специальной рабочей группы с целью определить победителя конкурса по выбору поставщика питания и медиаконтента для пассажиров "Интерсити", пресс-служба "УЗ" обнародовала 23 января.

"Представители рабочей группы проведут консультации с участниками последнего конкурса и рассмотрят их предложения. Учитывая эту работу, УЗСК будет рекомендовано одну компанию с лучшим предложением для пассажиров и выгодными условиями сотрудничества для государственного перевозчика ", - говорится в сообщении.

В новосозданной рабочей группе оказался и Сергей Лейбук, которого накануне заподозрили в попытке провести конкурсный отбор в интересах заведомо определенной компании – ООО "Санфинити".

Участники отбора говорят: такая ситуация не способствует решению коррупционного скандала, а напротив, лишь усугубляет его. Свои опасения они подкрепляют тем, что Лейбук, работая главным инженером в аэропорту "Борисполь", якобы закупал услуги у клининговой компании приятеля – Фурсина.

Схожий скандал произошел и в июле 2018 года, когда Лейбук, по информации "Зеркала недели", заключил договор с компанией "Медиа Директ" на размещение рекламы в скоростных поездах "Интерсити". Эта же компания ранее обслуживала и аэропорт "Борисполь.

Напомним, ранее стало известно, что Лейбук лоббирует в конкурсе на поставку питания победу компании "Санфинити", контролером которой является Сергей Корецкий. По данным журнала посещений УЗСК, Корецкий и его представители "надцать" раз встречались с Лейбуком и Горбатко (заместитель главы конкурсной комиссии), как до момента оглашения конкурсной процедуры, так и после этого.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!