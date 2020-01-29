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Зеркаль присоединилась к команде «Нафтогаза»

Экс-заместительница министра иностранных дел Елена Зеркаль назначена советником председателя правления «Нафтогаза»

сегодня, 11:43
Автор:

• Таисия Ерохина

Бывшая заместительница министра иностранных дел Елена Зеркаль стала советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Об этом говорится на сайте компании.

Так, в "Нафтогазе" Зеркаль будет работать в сфере международных отношений. В частности, представит позицию компании в международных судебных и арбитражных процессах относительно захваченных Россией активов группы в Крыму.

Сама Зеркаль прокомментировала назначение на своей странице в Facebook. По ее словам, сотрудничество с "Нафтогазом" продолжается уже 6 лет.

"Выход - это всегда вход, главное продолжать движение, быть верным себе не смотря на обстоятельства и что-то другое", - написала она.

Отметим, что Зеркаль имеет большой опыт в сфере международных отношений, неоднократно представляла Украину в международных судах по делам против России и принимала участие в трехсторонних переговорах о "зимних пакетах" поставок российского газа Украине в 2014-2016 годах. Напомним, в конце ноября 2019 года Зеркаль решила уйти в отставку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что изменился состав правления "Нафтогаза".


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Источник: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/FE418C5371245734C22584FE002BA21D?OpenDocument&year=2020&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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