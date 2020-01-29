Зеркаль присоединилась к команде «Нафтогаза»

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Бывшая заместительница
министра иностранных дел Елена Зеркаль стала советником председателя правления НАК
"Нафтогаз Украины". Об этом говорится на сайте компании.
Так, в "Нафтогазе"
Зеркаль будет работать в сфере международных отношений. В частности, представит позицию компании в международных судебных и арбитражных процессах относительно захваченных
Россией активов группы в Крыму.
Сама Зеркаль
прокомментировала назначение на своей странице в Facebook. По ее словам,
сотрудничество с "Нафтогазом" продолжается уже 6 лет.
"Выход - это
всегда вход, главное продолжать движение, быть верным себе не смотря на
обстоятельства и что-то другое", - написала она.
Отметим, что
Зеркаль имеет большой опыт в сфере международных отношений, неоднократно представляла
Украину в международных судах по делам против России и принимала участие в
трехсторонних переговорах о "зимних пакетах" поставок российского газа Украине в 2014-2016 годах. Напомним, в конце ноября 2019 года Зеркаль
решила уйти в отставку.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что изменился состав правления "Нафтогаза".
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