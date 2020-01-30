Форум Level Up Ukraine 2020: Наталья Ульянова и Григол Катамадзе о взаимодействии бизнеса, власти и общества

Форум Level Up Ukraine проводится с 2015 года, фокусируя свое внимание на наиболее важных для бизнеса вопросах – налоги, инвестиции, сотрудничество с иностранными партнерами, практики ведения бизнеса в Украине и за рубежом, диалог с правительственными структурами. Миссией Level Up Ukraine является создание постоянно действующей площадки, где вырабатываются решения для ускорения роста и модернизации экономики Украины на основе взаимодействия бизнеса, власти и общества.



"Бизнес, власть и общество сейчас представляют собой разные полюсы единого субъекта – страны. И главная задача – объединиться и научиться взаимодействовать. Объединившись, реформаторы превращаются в непреодолимую силу", – отметила Наталья Ульянова, основатель и управляющий партнер компании UNA PARTNERS, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, соинициатор форума Level Up Ukraine.

Между бизнесом и государством должен быть великий консенсус. Но для этого государство должно сделать первый шаг навстречу, предложить изменения и возобновить доверие к себе. Общество сегодня очень сильно изменилось, сейчас простыми обещаниями уже нельзя кормить людей", - уверен Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, соорганизатор Level Up Ukraine Григол Катамадзе.

В форуме Level Up Ukraine 2020 примут участие 600 владельцев бизнеса, 30 международных инвесторов, более 30 спикеров, среди которых министр инфраструктуры Владислав Криклий, генеральный секретарь Европейской Ассоциации налогоплательщиков Майк Егер, экс-вице-президент Европарламента Инго Фридрих, основатель фонда Ekskäret Томас Бьоркман, владелец холдинга Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили, президент компании 9.8 Group Гиви Топчишвили.

Генеральным партнером и соорганизатором Форума стал крупнейший промышленный холдинг Грузии — Georgian Industrial Group. Инициативу проведения Level Up Ukraine также поддержали лидеры украинского рынка: фармацевтические компании "Індар", "Фармак", БХФЗ и международная IT-компания Powercode.

Детальная информация о принципах, спикерах и панельных дискуссиях Level Up Ukraine – ЗДЕСЬ.

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