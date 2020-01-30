Форум Level Up Ukraine 2020: Наталья Ульянова и Григол Катамадзе о взаимодействии бизнеса, власти и общества

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Форум Level
Up Ukraine проводится с 2015 года, фокусируя свое внимание на наиболее важных для
бизнеса вопросах – налоги, инвестиции, сотрудничество с иностранными
партнерами, практики ведения бизнеса в Украине и за рубежом, диалог с
правительственными структурами. Миссией Level Up Ukraine является создание
постоянно действующей площадки, где вырабатываются решения для ускорения роста
и модернизации экономики Украины на основе взаимодействия бизнеса, власти и
общества.
"Бизнес, власть и общество сейчас представляют собой разные
полюсы единого субъекта – страны. И главная задача – объединиться и научиться
взаимодействовать. Объединившись, реформаторы превращаются в
непреодолимую силу", – отметила Наталья Ульянова, основатель и управляющий
партнер компании UNA PARTNERS, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков
Украины, соинициатор форума Level Up Ukraine.
Между бизнесом и государством должен быть великий консенсус. Но для этого государство должно сделать первый шаг навстречу, предложить изменения и возобновить доверие к себе. Общество сегодня очень сильно изменилось, сейчас простыми обещаниями уже нельзя кормить людей", - уверен Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, соорганизатор Level Up Ukraine Григол Катамадзе.
В форуме Level Up Ukraine 2020
примут участие 600 владельцев бизнеса, 30 международных инвесторов, более 30
спикеров, среди которых министр инфраструктуры Владислав Криклий, генеральный
секретарь Европейской Ассоциации налогоплательщиков Майк Егер,
экс-вице-президент Европарламента Инго Фридрих, основатель фонда Ekskäret Томас
Бьоркман, владелец холдинга Georgian Industrial Group Давид
Бежуашвили, президент компании 9.8 Group Гиви Топчишвили.
Генеральным партнером и соорганизатором Форума стал
крупнейший промышленный холдинг Грузии — Georgian Industrial Group. Инициативу проведения
Level Up Ukraine также
поддержали лидеры украинского рынка: фармацевтические компании "Індар",
"Фармак", БХФЗ и международная IT-компания Powercode.
Детальная информация о принципах, спикерах и
панельных дискуссиях Level Up Ukraine – ЗДЕСЬ.
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