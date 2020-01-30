«Нафтогаз» грозится отключить отопление в 9 областях: в каких городах есть долги

С 1 февраля жители девяти областей Украины рискуют остаться без отопления. Об этом информирует НАК "Нафтогаз Украины" на официальном сайте.

Так, лишь половина из 37 проблемных тепловиков погасила свои критические долги за газоснабжение. Однако остаются 18 производителей тепла, которые не рассчитались за газ. Из-за этого в 18 населенных пунктах может быть остановлено отопление.

"По оперативным данным, по состоянию на 29 января 2020 г., таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо уплатить свыше 406 млн гривен (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019 г.)", - говорится в сообщении компании.

Отметим, что крайний срок проведения необходимых расчетов – сегодня.

В перечень тепловиков–должников попали предприятия из Днепропетровской области – в населенных пунктах Кривой Рог, Каменское и Днепр, Ивано-Франковской – Калуш, Киевской – Софиевская Борщаговка, Луганской – Счастье и Старобельск, Одесской – Одесса и Хлебодарское, а также Полтавской – Полтава, Сумской – Сумы и Ромны, Харьковской – Чугуев, Харьковская и Харьков, Хмельницкой – Дунаевцы.

Ранее "Комментарии" сообщали, что министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что новая формула позволит пересчитать в феврале цену на газ в сторону снижения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!